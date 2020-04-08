Происшествия

20 минут назад

Выпил бутылку и выбежал под поезд

2 670
#железная дорога
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Выпил бутылку и выбежал под поезд

 7 апреля в Липецке на железной дороге в районе пивзавода мужчина средних лет погиб под колесами поезда.

По данным GOROD48, мужчина давно знаком правоохранительным органам. Вчера его в доставили в отдел полиции. После того, как липчанина отпустили, он купил бутылку водки, которую выпил в кустах у железной дороги.

Около девяти вечера мужчина выбежал на рельсы и попал под проходящий поезд. Травмы, которые он получил: множественные переломы, сочетанная травма, травматическая ампутация части стопы, оказались несовместимы с жизнью.

2 670
#железная дорога
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Комментарии (2)

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Макар Нагульнов

1 минуту назад
Ваш, это был борец против поправок в Конституцию. Акцию устроил в знак протеста
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Ваш

12 минут назад
Это был Перри Мейсон?
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