Выпил бутылку и выбежал под поезд

7 апреля в Липецке на железной дороге в районе пивзавода мужчина средних лет погиб под колесами поезда.

По данным GOROD48, мужчина давно знаком правоохранительным органам. Вчера его в доставили в отдел полиции. После того, как липчанина отпустили, он купил бутылку водки, которую выпил в кустах у железной дороги.Около девяти вечера мужчина выбежал на рельсы и попал под проходящий поезд. Травмы, которые он получил: множественные переломы, сочетанная травма, травматическая ампутация части стопы, оказались несовместимы с жизнью.