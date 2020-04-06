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45 минут назад
Лев Лещенко и Игорь Николаев выписались из больницы в Коммунарке
Тесты на коронавирус у российских артистов отрицательные
Российский артист и певец Лев Лещенко выписался из столичной больницы 6 апреля. Музыкант сообщил, что последние анализы на которонавирусную инфекцию у него и его супруги показали отрицательный результат. В больнице из-за заболевания Лев Лещенко находился 15 дней.
До официальной выписки артист с супругой прошли компьютерную томографию, чтобы определить, остались ли в организме остаточные явления после воспаления легких. По словам певца, для полного выздоровления понадобится минимум три недели.
- У меня нашли серьезное двустороннее воспаление легких из-за вируса. В Коммунарке их в настоящее время гуляет 5-6 типов, так что сказать, коронавирус ли это был и какого типа, до сих пор не могут. Система тестов не очень точная, но теперь в больнице в Коммунарке организовали свою лабораторию, где в течение менее двух дней появляются данные, - сообщил Лев Лещенко "Комсомольской правде".
6 апреля из больницы в Коммунарке также выписали Игоря Николаева после госпитализации из-за подозрений на коронавирус. Советский и российский композитор и исполнитель наконец-то отправился домой после полутора недель, проведенных в больнице. Игоря Николаева госпитализировали 26 марта сразу после отправления туда Льва Лещенко, с которым он пересекался на вечеринке и у которого подтвердился тест на COVID-19.
Артист сдал уже два теста на коронавирусную инфекцию – оба показали отрицательные результаты. Врачи нашли у Игоря Николаева пневмонию, которую была успешно вылечена.
До официальной выписки артист с супругой прошли компьютерную томографию, чтобы определить, остались ли в организме остаточные явления после воспаления легких. По словам певца, для полного выздоровления понадобится минимум три недели.
- У меня нашли серьезное двустороннее воспаление легких из-за вируса. В Коммунарке их в настоящее время гуляет 5-6 типов, так что сказать, коронавирус ли это был и какого типа, до сих пор не могут. Система тестов не очень точная, но теперь в больнице в Коммунарке организовали свою лабораторию, где в течение менее двух дней появляются данные, - сообщил Лев Лещенко "Комсомольской правде".
6 апреля из больницы в Коммунарке также выписали Игоря Николаева после госпитализации из-за подозрений на коронавирус. Советский и российский композитор и исполнитель наконец-то отправился домой после полутора недель, проведенных в больнице. Игоря Николаева госпитализировали 26 марта сразу после отправления туда Льва Лещенко, с которым он пересекался на вечеринке и у которого подтвердился тест на COVID-19.
Артист сдал уже два теста на коронавирусную инфекцию – оба показали отрицательные результаты. Врачи нашли у Игоря Николаева пневмонию, которую была успешно вылечена.