51-летняя липчанка нашла чужую карту и отправилась с ней по магазинам

3 апреля в полицию обратился 36-летний липчанин, который заявил, что потерял банковскую карту, а затем обнаружил, что кто-то расплатился с ее помощью на 3478 рублей в магазине на улице Слявянова.- Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 51-летнюю жительницу Липецка, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», максимальное наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы.