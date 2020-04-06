Происшествия

44 минуты назад

51-летняя липчанка нашла чужую карту и отправилась с ней по магазинам

11 1240
#кража
51-летняя липчанка нашла чужую карту и отправилась с ней по магазинам
3 апреля в полицию обратился 36-летний липчанин, который заявил, что потерял банковскую карту, а затем обнаружил, что кто-то расплатился с ее помощью на 3478 рублей в магазине на улице Слявянова. 

- Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 51-летнюю жительницу Липецка, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», максимальное наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы.

11 1240
#кража

Комментарии (11)

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ОН

34 секунды назад
Вопрос, Логично.
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Ответ

6 минут назад
Вопрос, Где бы взять карту Путина ?!, Жрать охота !, А Ентот урод жрать не дает !, Тин- пу есть дор-пи!.
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Ответ

7 минут назад
Вопрос, Где бы взять карту Путина ?!, Жрать охота !, Айон этот урод жрать не дает !, Тин- пу есть дор-пи!.
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Вопрос

10 минут назад
А как она без пинкода смогла расплатиться. Кажись там до 500-1000 сумма а дальше нужен пинкод. Может она все таки свиснула у мужика и видела его пинкод когда он расплачивался?
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Ага

16 минут назад
закон джунглей, Тин-пу в очко !
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А где

17 минут назад
Взять карту Путина ???!.
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Чеснок

20 минут назад
При какой м а н д е тут мошенничество? Мошенничество это хищение, совершенное путём обмана.... Кого эта тетя обманула? Так и до убийства и межгалактического терроризма недалеко...... Куда ж мы катимси... ?
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закон джунглей

21 минуту назад
Пусть курва отдаст в три раза больше!
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Мать хохла с Баумана

23 минуты назад
А за мое занятие только штраф 1000 рублей.
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Молодец !

32 минуты назад
Правильно сделала !Тин-пу Дор-пи!.
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