44 минуты назад
51-летняя липчанка нашла чужую карту и отправилась с ней по магазинам
- Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 51-летнюю жительницу Липецка, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», максимальное наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы.
ОН
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Ага
А где
Чеснок
закон джунглей
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Молодец !