В мире
47 минут назад
«Здесь нет будущего»: украинцы обосновали, почему нужно массово бежать в Россию
Постепенно Украина превращается в тюрьму особого режима, из которой люди всячески хотят уехать.
Для новой жизни они выбирают Российскую Федерацию, несмотря на все заявления киевских политиков о том, что Украина семимильными шагами движется в Европейский союз, пишет новостное агентство "Харьков".
С каждым годом жить на Украине становится все сложнее. Это заставляет людей собирать свои чемоданы и бежать без оглядки, куда глаза глядят. Кто-то едет в Европу, но большинство украинцев выбирают Россию. Как сообщает Inforuss, корреспондентам интернет-издания удалось пообщаться на форумах с гражданами Украины, которые рассказали о том, что они уже не выдерживают такой жизни, поэтому намерены в ближайшее время покинуть территорию родины.
«Этот материал мы решили подготовить после общения с простыми гражданами Украины, которые активно поддерживали с нами беседу на одном из украинских форумов. Люди нам рассказывали о нелегкой жизни, о тяжелой ситуации в стране, о многих других вещах, которые, к сожалению, не замечает украинская власть», - сказано в сообщении.
Так, например, киевлянин Владимир рассказал: «Я чувствую, что подходит то время, когда нужно собирать чемодан и валить из страны подальше. Если смотреть и описывать вам ситуацию без шуток, то тут только слезы… Наша страна превращается в Гулаг, с которого никуда не выедешь, нигде не заработаешь денег, только горечь, слезы и страдания».
Далее он отметил, что стана находится на пороге бедности: никакая политика страну не спасет, никакие кредиты и продажа земли, ничего не решат. По его словам, люди каждый день ждут и возлагают надежды на то, что страна начнет подыматься с колен, но президенты меняются, а на Украине становится все хуже и хуже.
«Ничего не произойдет в стране, которая погрязла в войне, хаосе, беззаконии и разрухе. Заводы не работают. Фабрики и большие предприятия страны не берут на работу из-за того, что платить не могут зарплаты людям. У меня многое накипело к старой власти, но есть острые вопросы и к новому правительству страны. Но кто нас будет слушать? Вот поэтому люди скоро уедут в Россию, их уже будет не вернуть заезженными «обіцянками», - рассказал киевлянин.
В свою очередь Сергей из Черкасс заявил, что только сейчас начал понимать, почему в 2014 году жители Донецкой и Луганской народных республик не захотели принимать итоги государственного переворота на Украине и решили от нее отделиться. Он уверен, что ни один человек не захочет жить в марионеточном государстве, которым управляют западные кукловоды.
«Я теперь начинаю понимать, почему Донбасс откололся от Украины, а Крым махнул рукой. Никто не хочет жить в стране, которой можно управлять, как игрушечной машинкой. Люди бегут от безработицы и нищеты, кому нужна такая жизнь? Возможно, когда ситуация будет критичной, соберу манатки и уеду в Польшу к своему брату, но пока что терпимо. Жду перемен, надеюсь они не за горами», - рассказал он.
А вот харьковчанин Антон сообщил, что многие жители Украины возлагали большие надежды на то, что с приходом новой власти ситуации в стране кардинально изменится. Однако с момента прихода новой власти ничего не поменялось:
война идет;
экономика развалена;
страна в кредитах утопает;
Украина продолжает терять территории.
«Колоссальные потери населения видны невооруженным глазом. Никто не знает будущего, а народу нужно точно знать, чем они будут кормить своих детей завтра, через неделю, месяц, год. Понимаете, ситуация в стране очень плачевная, а эпидемия коронавируса полностью разорит страну. Ведь многое украинцы не будут жить в стране, которая сама себя хоронит», - резюмировал харьковчанин.
С каждым годом жить на Украине становится все сложнее. Это заставляет людей собирать свои чемоданы и бежать без оглядки, куда глаза глядят. Кто-то едет в Европу, но большинство украинцев выбирают Россию. Как сообщает Inforuss, корреспондентам интернет-издания удалось пообщаться на форумах с гражданами Украины, которые рассказали о том, что они уже не выдерживают такой жизни, поэтому намерены в ближайшее время покинуть территорию родины.
«Этот материал мы решили подготовить после общения с простыми гражданами Украины, которые активно поддерживали с нами беседу на одном из украинских форумов. Люди нам рассказывали о нелегкой жизни, о тяжелой ситуации в стране, о многих других вещах, которые, к сожалению, не замечает украинская власть», - сказано в сообщении.
Так, например, киевлянин Владимир рассказал: «Я чувствую, что подходит то время, когда нужно собирать чемодан и валить из страны подальше. Если смотреть и описывать вам ситуацию без шуток, то тут только слезы… Наша страна превращается в Гулаг, с которого никуда не выедешь, нигде не заработаешь денег, только горечь, слезы и страдания».
Далее он отметил, что стана находится на пороге бедности: никакая политика страну не спасет, никакие кредиты и продажа земли, ничего не решат. По его словам, люди каждый день ждут и возлагают надежды на то, что страна начнет подыматься с колен, но президенты меняются, а на Украине становится все хуже и хуже.
«Ничего не произойдет в стране, которая погрязла в войне, хаосе, беззаконии и разрухе. Заводы не работают. Фабрики и большие предприятия страны не берут на работу из-за того, что платить не могут зарплаты людям. У меня многое накипело к старой власти, но есть острые вопросы и к новому правительству страны. Но кто нас будет слушать? Вот поэтому люди скоро уедут в Россию, их уже будет не вернуть заезженными «обіцянками», - рассказал киевлянин.
В свою очередь Сергей из Черкасс заявил, что только сейчас начал понимать, почему в 2014 году жители Донецкой и Луганской народных республик не захотели принимать итоги государственного переворота на Украине и решили от нее отделиться. Он уверен, что ни один человек не захочет жить в марионеточном государстве, которым управляют западные кукловоды.
«Я теперь начинаю понимать, почему Донбасс откололся от Украины, а Крым махнул рукой. Никто не хочет жить в стране, которой можно управлять, как игрушечной машинкой. Люди бегут от безработицы и нищеты, кому нужна такая жизнь? Возможно, когда ситуация будет критичной, соберу манатки и уеду в Польшу к своему брату, но пока что терпимо. Жду перемен, надеюсь они не за горами», - рассказал он.
А вот харьковчанин Антон сообщил, что многие жители Украины возлагали большие надежды на то, что с приходом новой власти ситуации в стране кардинально изменится. Однако с момента прихода новой власти ничего не поменялось:
война идет;
экономика развалена;
страна в кредитах утопает;
Украина продолжает терять территории.
«Колоссальные потери населения видны невооруженным глазом. Никто не знает будущего, а народу нужно точно знать, чем они будут кормить своих детей завтра, через неделю, месяц, год. Понимаете, ситуация в стране очень плачевная, а эпидемия коронавируса полностью разорит страну. Ведь многое украинцы не будут жить в стране, которая сама себя хоронит», - резюмировал харьковчанин.