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Центробанк разъяснил условия кредитных каникул

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#коронавирус #сидимдома
Центробанк разъяснил условия кредитных каникул

Кредитные каникулы не являются бесплатными, напомнили в Центробанке.

Как отметили в регуляторе, проценты по кредиту в этот период продолжают начисляться. 

"Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода", — рассказали в Банке России.

ЦБ подчеркнул, что после окончания льготного периода заемщик должен вернуться к платежам по кредитам. Регулятор пояснил, что начисленные за это время проценты по кредитной карте должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж нужно будет совершить через 30 дней после истечения льготного периода.

Начисленные за "каникулы" проценты по потребкредиту, а также образовавшиеся до начала льготного периода просроченные проценты и штрафы должны быть выплачены заемщиком после завершения погашения кредита равными суммами, величина которых равна ежемесячным платежам. Не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам по ипотеке должны быть выплачены заемщиком после погашения кредита ежемесячными платежами, величина которых равна обычным ежемесячным платежам по ипотечному кредиту.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, дающий пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам, сообщает  РИА Новости.

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#коронавирус #сидимдома

Комментарии (1)

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Слон

13 секунд назад
Нифига ничего не понял. Но вероятнее всего сдерут ещё больше.
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