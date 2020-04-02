Спросил прикурить и вырвал сумку

Бегство уличного грабителя сняла камера наблюдения.

Сегодня утром около 8.45 у подъезда своего дома ограбили жителя Липецка.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, к потерпевшему подошел молодой человек и попросил прикурить. Пока мужчина замешкался, преступник вырвал у него сумку и убежал.



Бегство грабителя записала камера уличного наблюдения. Юноша убегал, оглядываясь на жертву. Потом в кадре появился предполагаемый пострадавший.



- Сотрудники отдела полиции №3 проводят доследственную проверку, - дополнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Действия молодого человека могут быть квалифицированы по части 1 статьи 161 УК РФ - грабеж.



Санкция статьи предполагает наказание до 4 лет лишения свободы.

