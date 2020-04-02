Происшествия

сегодня, 17:33

Спросил прикурить и вырвал сумку

8 1370
#Борсетка #грабеж
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Спросил прикурить и вырвал сумку

Бегство уличного грабителя сняла камера наблюдения.

Сегодня утром около 8.45 у подъезда своего дома ограбили жителя Липецка.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, к потерпевшему подошел молодой человек и попросил прикурить. Пока мужчина замешкался, преступник вырвал у него сумку и убежал.

Бегство грабителя записала камера уличного наблюдения. Юноша убегал, оглядываясь на жертву. Потом в кадре появился предполагаемый пострадавший.

- Сотрудники отдела полиции №3 проводят доследственную проверку, - дополнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Действия молодого человека могут быть квалифицированы по части 1 статьи 161 УК РФ - грабеж. 

Санкция статьи предполагает наказание до 4 лет лишения свободы.
8 1370
#Борсетка #грабеж
2

Комментарии (8)

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нквд

49 секунд назад
Его могла 9 мм догнать
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Спасибо самоизоляции

2 минуты назад
Скоро будет хуже, людям нечего есть, а они ска бл до 30 продлили меры идиотизм
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Бредик

12 минут назад
опять перри мэйсон ни как не успокоится
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роман

16 минут назад
Уже поздно.... ловить нужно по горячим следам....
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это не он ?

17 минут назад
похож на нашего дипутата Хама Утинникова
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Ваш

36 минут назад
А Сталин тоже грабежом занимался. Грабил банк. Называли это экспроприацией
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Не бор,а

сегодня, 17:54
Барсетка
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То ли

сегодня, 17:51
Ещё будет. Голод не тётка, в лес не убежишь
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