Общество

сегодня, 13:10

Владимир Путин сегодня снова обратится к нации

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#обращение Путина #
Владимир Путин сегодня снова обратится к нации

Обращение президента ожидается сегодня в 16.00.

Как сообщают "Известия", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил сегодня о готовящемся обращении президента России Владимира Путина к жителям страны.

По данным СМИ, обращение Путина к нации ожидается в 16.00.

«Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — добавил представитель Кремля.

25 марта Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.  В обращении президент объявил о карантинной нерабочей неделе, предложил ряд мер социальной поддержки населения, сообщил о введении налогов на доходы от банковских вкладов свыше миллионов рублей и офшорные счета.
130 8708
#обращение Путина #

Комментарии (130)

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Не работает

1 минуту назад
сейчас офисный планктон. И фиг с ними! От них пользы не было. Те кто работал, продолжают работать.
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Сергей

2 минуты назад
РСДРП, иди проспись , Путин за Сталина поднимает тосты , за СССР , за газ и нефть и за Китай . А ты все Китаем бредишь ! Путин и есть Китай , только без слежки , пока !
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За 2 долларов велик он взял)))

4 минуты назад
смех, придурок) люди мацератти покупают и гоняют. Кто из себя в жизни что представляет)
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смех

5 минут назад
я по полям гоняю , по грунтам , мля ,там нет никого , на километры , кому бы показать свой велик , что бы мне все завидовали , особенно алкаши !)))))) Мож в пивнуху заехать ! )))) ПУЩАЙ ВСЕ ЗАВИДУЮТ ! ))))
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У кого есть профессия

6 минут назад
смех, тот сидит и не жжужит. Потому что спецов-Путин норм кормит. Не только на велики хватает. На все хватает)))
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Ч

6 минут назад
А ведь с " РСДРП " не поспоришь !
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Ч

7 минут назад
А ведь с " РСДРП " не поспоришь !
ответить

Я не хожу по пивнухам)))

7 минут назад
смех, только когда личная была) и таких придурков , как ты. Там много было)
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Людвиг Аристархович

8 минут назад
Перри Мейсон, Совершенно с Вами диньдон
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смех

8 минут назад
Ты внатуре идиот...., в том то и дело , я себе велик за 2000 $ купил , потому что хотел качественную вещь , и мне пофиг , я для себя его покупал , а не для МОДНЫХ ПОКАЗОВ ! ха ха Ну , МАДАМ ты сделала мой день , Уссаться !
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