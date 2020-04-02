Общество
сегодня, 13:10
Владимир Путин сегодня снова обратится к нации
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Обращение президента ожидается сегодня в 16.00.
Как сообщают "Известия", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил сегодня о готовящемся обращении президента России Владимира Путина к жителям страны.
По данным СМИ, обращение Путина к нации ожидается в 16.00.
«Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — добавил представитель Кремля.
25 марта Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. В обращении президент объявил о карантинной нерабочей неделе, предложил ряд мер социальной поддержки населения, сообщил о введении налогов на доходы от банковских вкладов свыше миллионов рублей и офшорные счета.
По данным СМИ, обращение Путина к нации ожидается в 16.00.
«Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — добавил представитель Кремля.
25 марта Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. В обращении президент объявил о карантинной нерабочей неделе, предложил ряд мер социальной поддержки населения, сообщил о введении налогов на доходы от банковских вкладов свыше миллионов рублей и офшорные счета.
130 8708
Не работает
Сергей
За 2 долларов велик он взял)))
смех
У кого есть профессия
Ч
Ч
Я не хожу по пивнухам)))
Людвиг Аристархович
смех