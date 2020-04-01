Общество

55 минут назад

В Липецке закрыли сеть пивных магазинов «Хмельная миля» и бар «Бавария»

35 1934
#коронавирус #сидимдома
2
В Липецке закрыли сеть пивных магазинов «Хмельная миля» и бар «Бавария»

«Пивнякам» не помогла даже маскировка под продовольственные магазины.

Как сообщил GOROD48 начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев, вчера его сотрудники приостановили деятельность сети пивных магазинов «Хмельная миля» и бар «Бавария» в микрорайоне «Елецкий».

- Согласно постановлению администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области», пивные магазины работать не могут. Однако предприниматели ищут разные поводы не прекращать торговлю пивом и закусками в этот период. Так, работники магазинов «Хмельная миля» пытались представить их торговыми точками по продаже продовольственных товаров. С этой целью на прилавках магазинов появились молоко, хлеб и тому подобные товары первой необходимости. Однако такая хитрость не спасла пивные магазины от приостановки деятельности.

Сотрудники управления будут продолжать контролировать исполнение указанного выше постановления областной администрации.
35 1934
#коронавирус #сидимдома
2

Комментарии (35)

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Маркс бы прав

4 минуты назад
нет такого преступления на который капитал не пойдет за 3 % прибыли.
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Тишина

8 минут назад
Почему Юрий, Вы подвергаете опасности жизни своих работников?
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Гозис

14 минут назад
КРасно-Беоое Незакроет потомучто им рога отшибут сразу
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Хозяин

15 минут назад
Маразм, да ни как мы то там непоявляемся а денюжки капают ... вкурили всю суть то)))
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Красное и Бледное

16 минут назад
Ой ой, нам пох у нас прет и акции растут
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Animal planet.

18 минут назад
Закройте хлебницы пекарни,неряшливые пекари,бомжацкого вида выбегают курить на улицу в той же одежде,в которой пекут хлеб и булки,без масок. И ещё хитроопые поставили табличку что они работают на вынос,но они же не доставка,а буфет.
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Ентот

21 минуту назад
От того, что все будут сидеть дома вирус не исчезнет, нужна дизинфекция, власти наверно думают, что люди до 5 апреля дома посидят и всё само рассосётся!!!
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гость

28 минут назад
все строчат, надо по типу е1 или 161 , сайт делать ,gorod48 застрял в 90-х.
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пример другой области

30 минут назад
https://profibeer.ru/market/v-voronezhe-magaziny-piva-rasshiryat-assortiment-produktov-i-tovarov-pervoj- *
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Денис

31 минуту назад
все строчат, да ужж, разорвали огород48 на грядки.
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