В Липецке закрыли сеть пивных магазинов «Хмельная миля» и бар «Бавария»

«Пивнякам» не помогла даже маскировка под продовольственные магазины.

Как сообщил GOROD48 начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев, вчера его сотрудники приостановили деятельность сети пивных магазинов «Хмельная миля» и бар «Бавария» в микрорайоне «Елецкий».



- Согласно постановлению администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области», пивные магазины работать не могут. Однако предприниматели ищут разные поводы не прекращать торговлю пивом и закусками в этот период. Так, работники магазинов «Хмельная миля» пытались представить их торговыми точками по продаже продовольственных товаров. С этой целью на прилавках магазинов появились молоко, хлеб и тому подобные товары первой необходимости. Однако такая хитрость не спасла пивные магазины от приостановки деятельности.



Сотрудники управления будут продолжать контролировать исполнение указанного выше постановления областной администрации.