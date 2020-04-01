Общество
55 минут назад
В Липецке закрыли сеть пивных магазинов «Хмельная миля» и бар «Бавария»
35 1934
«Пивнякам» не помогла даже маскировка под продовольственные магазины.
Как сообщил GOROD48 начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев, вчера его сотрудники приостановили деятельность сети пивных магазинов «Хмельная миля» и бар «Бавария» в микрорайоне «Елецкий».
- Согласно постановлению администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области», пивные магазины работать не могут. Однако предприниматели ищут разные поводы не прекращать торговлю пивом и закусками в этот период. Так, работники магазинов «Хмельная миля» пытались представить их торговыми точками по продаже продовольственных товаров. С этой целью на прилавках магазинов появились молоко, хлеб и тому подобные товары первой необходимости. Однако такая хитрость не спасла пивные магазины от приостановки деятельности.
Сотрудники управления будут продолжать контролировать исполнение указанного выше постановления областной администрации.
- Согласно постановлению администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области», пивные магазины работать не могут. Однако предприниматели ищут разные поводы не прекращать торговлю пивом и закусками в этот период. Так, работники магазинов «Хмельная миля» пытались представить их торговыми точками по продаже продовольственных товаров. С этой целью на прилавках магазинов появились молоко, хлеб и тому подобные товары первой необходимости. Однако такая хитрость не спасла пивные магазины от приостановки деятельности.
Сотрудники управления будут продолжать контролировать исполнение указанного выше постановления областной администрации.
35 1934
Маркс бы прав
Тишина
Гозис
Хозяин
Красное и Бледное
Animal planet.
Ентот
гость
пример другой области
Денис