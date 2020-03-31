Общество

сегодня, 16:59

«Бригада медиков» пускает слезоточивый газ и чистит квартиры»

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#фейк #коронавирус
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«Бригада медиков» пускает слезоточивый газ и чистит квартиры»

В полиции опровергли очередной фейк о коронавирусе.

Сегодня в соцсетях появилась информация о некой «бригаде медиков», которая под шумок коронавируса грабит квартиры липчан.

«Внимание! Сегодня на оперативном совещании в полиции просят распространить: внимание! по квартирам ходит бригада «бригада медиков». Говорят - санобработка от вируса. А дальше - слезоточивый газ и чистят квартиры. Информацию дали на оперативке в школе милиции. Предупредите родных и близких».

- Это очередной фейк! Какая школа полиции? Ее в регионе нет уже как пять лет! - прокомментировали сообщение в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Впрочем, в полиции просят липчан информировать о любой подозрительной активности неизвестных в домах и дворах в период самоизоляции.


фото: lemurov.net
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#фейк #коронавирус
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Комментарии (12)

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Заднеприводный с Добровского района

18 секунд назад
Они ко мне сегодня приходили. Но так как я самоизолировался то мне пришлось им обоим вдуть, и не по одному разу.
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День дурака,

5 минут назад
Опа, да,завтра можно будет все))))!!!
ответить

Да нет

8 минут назад
Безработный, туточки сосед Не при чём. К музыкантам, в группу... Как то так....
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Безработный

18 минут назад
Я соседу хочу уже голову разбить за его рамштайн
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А

20 минут назад
Народ начал дуреть от безделия и безисходности
ответить

Вепрь молот

26 минут назад
Идите ко мне я ваш тупой чан разнесу
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Сергей

42 минуты назад
Красавцы
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Перри Мейсон

51 минуту назад
Спасибо. Поржал..)))
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Опа

53 минуты назад
Завтра будет День Фэйка!
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Свои

55 минут назад
Всё вокруг давным-давно уже фейк, так что не удивительно!
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