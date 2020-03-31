Общество
сегодня, 16:59
«Бригада медиков» пускает слезоточивый газ и чистит квартиры»
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В полиции опровергли очередной фейк о коронавирусе.
Сегодня в соцсетях появилась информация о некой «бригаде медиков», которая под шумок коронавируса грабит квартиры липчан.
«Внимание! Сегодня на оперативном совещании в полиции просят распространить: внимание! по квартирам ходит бригада «бригада медиков». Говорят - санобработка от вируса. А дальше - слезоточивый газ и чистят квартиры. Информацию дали на оперативке в школе милиции. Предупредите родных и близких».
- Это очередной фейк! Какая школа полиции? Ее в регионе нет уже как пять лет! - прокомментировали сообщение в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Впрочем, в полиции просят липчан информировать о любой подозрительной активности неизвестных в домах и дворах в период самоизоляции.
фото: lemurov.net
«Внимание! Сегодня на оперативном совещании в полиции просят распространить: внимание! по квартирам ходит бригада «бригада медиков». Говорят - санобработка от вируса. А дальше - слезоточивый газ и чистят квартиры. Информацию дали на оперативке в школе милиции. Предупредите родных и близких».
- Это очередной фейк! Какая школа полиции? Ее в регионе нет уже как пять лет! - прокомментировали сообщение в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Впрочем, в полиции просят липчан информировать о любой подозрительной активности неизвестных в домах и дворах в период самоизоляции.
фото: lemurov.net
11 3223
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