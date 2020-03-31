сегодня, 16:40
В Липецкой области ночью похолодает до -8
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области понизится, погода будет неустойчивой, осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.
1 апреля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1923 году – 15 градусов мороза.
Комментарии (12)
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Людвиг Аристархович
Перри Мейсон
Алла
Бензин покупать за границей !
А два ваших лучших клиента !
санитары
Саша
Ничего
Вася
Вася