Погода в Липецке

сегодня, 16:40

В Липецкой области ночью похолодает до -8

12 1255
#похолодание
В Липецкой области ночью похолодает до -8

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области понизится, погода будет неустойчивой, осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры составят: 1 апреля от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что чуть ниже нормы, 2 апреля – 4 градуса тепла, что чуть выше нормы, 3 апреля – 6-7 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 2 до 7  градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.

1 апреля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1923 году – 15 градусов мороза. 


12 1255
#похолодание

Комментарии (12)

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Людвиг Аристархович

20 минут назад
Не падайте духом поручик Голицын
ответить

Перри Мейсон

43 минуты назад
Вихри враждебные веют над нами...
ответить

Алла

48 минут назад
Саша, свалит скоро тебя с ног ,микроб
ответить

Бензин покупать за границей !

сегодня, 17:07
Ботоксный, ну чем ты не дурак???!!!.
ответить

А два ваших лучших клиента !

сегодня, 17:06
санитары, Путин и Мишустин !, Вяжем их скорей !.
ответить

санитары

сегодня, 17:04
Да тут одни наши пациенты!
ответить

Саша

сегодня, 17:02
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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Ничего

сегодня, 17:02
Ботоксный жижки продаст и натопит , будет тепло !.
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Вася

сегодня, 17:02
Хоть бы дождь выпал метра на! Полтора
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Вася

сегодня, 16:57
Хоть бы снег выпал метра на! Полтора
ответить
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