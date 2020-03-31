В Липецкой области ночью похолодает до -8

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области понизится, погода будет неустойчивой, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят: 1 апреля от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что чуть ниже нормы, 2 апреля – 4 градуса тепла, что чуть выше нормы, 3 апреля – 6-7 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.

1 апреля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1923 году – 15 градусов мороза.