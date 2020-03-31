сегодня, 15:12
Социальные выплаты на питание школьников временно будут перечислять родителям, а не школам
Как сообщила председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова, социальные выплаты на питание школьников временно будут перечислять родителям, а не школам. Такая мера будет действовать на время дистанционного обучения.
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Уважаемые родители школьников, обратите внимание на эту информацию! В связи с изменениями в статью 6 Закона Липецкой области от 30.12.2004 г. № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» социальные выплаты на питание школьников временно будут перечислять родителям, а не школам. Такая мера будет действовать на время дистанционного обучения. Чтобы получить выплаты, родители должны подать соответствующее заявление своему классному руководителю дистанционно (в виде фотографии, скан-копии, пр.). В заявлении указывается фамилия, имя и отчество ребенка, находящегося на дистанционном обучении, и номер счета получателя денежной выплаты. Размер выплат зависит от категории учащихся. На одного школьника выплачивается 20 рублей в расчете на один учебный день. На детей из многодетных семей – 40 рублей. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. Для предоставления выплат льготникам никаких справок предоставлять не нужно. Расчёт выплат будет вестись с 11 марта 2020 года. Каникулярные, выходные, праздничные и нерабочие дни, дни, пропущенные по болезни, исключаются. Сегодня классные руководители начали оповещать родителей о положенных выплатах на питание. Заявления от родителей будут собирать ОНЛАЙН в ближайшие дни. Форма заявлений будет размещена на сайтах школ. Приходить в департамент образования не нужно! Этот вопрос будет решён на уровне школ. Спасибо за понимание!
Размер выплат зависит от категории учащихся. На одного школьника выплачивается 20 рублей в расчете на один учебный день. На детей из многодетных семей – 40 рублей. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. Для предоставления выплат льготникам никаких справок предоставлять не нужно.
Расчёт выплат будет вестись, начиная с 11 марта 2020 года. Каникулярные, выходные, праздничные, нерабочие дни, дни, пропущенные по болезни, исключаются (период с 30 марта по 5 апреля также исключается).
- Сегодня классные руководители начали оповещать родителей о положенных выплатах на питание. Заявления от родителей будут собираться онлайн в ближайшие дни.Форма заявлений будет размещена на сайтах школ и отправлена в соц.сетях и мессенджерах. Приходить самостоятельно в школу не нужно, - сообщает председатель департамента образования.
Ролитель
А
Да и что делать денжиши большие?
Ольга
!
Мама школьника
Серый
Заживём!