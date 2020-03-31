Как сообщила председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова, социальные выплаты на питание школьников временно будут перечислять родителям, а не школам. Такая мера будет действовать на время дистанционного обучения.



Чтобы получить выплаты, родители должны подать соответствующее заявление своему классному руководителю дистанционно (в виде фотографии, скан-копии, пр.). В заявлении указывается фамилия, имя и отчество ребенка, находящегося на дистанционном обучении, и номер счета получателя денежной выплаты.Размер выплат зависит от категории учащихся. На одного школьника выплачивается 20 рублей в расчете на один учебный день. На детей из многодетных семей – 40 рублей. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. Для предоставления выплат льготникам никаких справок предоставлять не нужно.Расчёт выплат будет вестись, начиная с 11 марта 2020 года. Каникулярные, выходные, праздничные, нерабочие дни, дни, пропущенные по болезни, исключаются (период с 30 марта по 5 апреля также исключается).- Сегодня классные руководители начали оповещать родителей о положенных выплатах на питание. Заявления от родителей будут собираться онлайн в ближайшие дни.Форма заявлений будет размещена на сайтах школ и отправлена в соц.сетях и мессенджерах. Приходить самостоятельно в школу не нужно, - сообщает председатель департамента образования.