Общество

сегодня, 15:12

Социальные выплаты на питание школьников временно будут перечислять родителям, а не школам

8 2630
#школьное питание
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Социальные выплаты на питание школьников временно будут перечислять родителям, а не школам

Как сообщила председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова, социальные выплаты на питание школьников временно будут перечислять родителям, а не школам. Такая мера будет действовать на время дистанционного обучения.

Чтобы получить выплаты, родители должны подать соответствующее заявление своему классному руководителю дистанционно (в виде фотографии, скан-копии, пр.). В заявлении указывается фамилия, имя и отчество ребенка, находящегося на дистанционном обучении, и номер счета получателя денежной выплаты. 


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Уважаемые родители школьников, обратите внимание на эту информацию! В связи с изменениями в статью 6 Закона Липецкой области от 30.12.2004 г. № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» социальные выплаты на питание школьников временно будут перечислять родителям, а не школам. Такая мера будет действовать на время дистанционного обучения. Чтобы получить выплаты, родители должны подать соответствующее заявление своему классному руководителю дистанционно (в виде фотографии, скан-копии, пр.). В заявлении указывается фамилия, имя и отчество ребенка, находящегося на дистанционном обучении, и номер счета получателя денежной выплаты. Размер выплат зависит от категории учащихся. На одного школьника выплачивается 20 рублей в расчете на один учебный день. На детей из многодетных семей – 40 рублей. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. Для предоставления выплат льготникам никаких справок предоставлять не нужно. Расчёт выплат будет вестись с 11 марта 2020 года. Каникулярные, выходные, праздничные и нерабочие дни, дни, пропущенные по болезни, исключаются. Сегодня классные руководители начали оповещать родителей о положенных выплатах на питание. Заявления от родителей будут собирать ОНЛАЙН в ближайшие дни. Форма заявлений будет размещена на сайтах школ. Приходить в департамент образования не нужно! Этот вопрос будет решён на уровне школ. Спасибо за понимание!

Публикация от Светлана Бедрова (@svbedrova5)



Размер выплат зависит от категории учащихся. На одного школьника выплачивается 20 рублей в расчете на один учебный день. На детей из многодетных семей – 40 рублей. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. Для предоставления выплат льготникам никаких справок предоставлять не нужно. 

Расчёт выплат будет вестись, начиная с 11 марта 2020 года. Каникулярные, выходные, праздничные, нерабочие дни, дни, пропущенные по болезни, исключаются (период с 30 марта по 5 апреля также исключается). 

- Сегодня классные руководители начали оповещать родителей о положенных выплатах на питание. Заявления от родителей будут собираться онлайн в ближайшие дни.Форма заявлений будет размещена на сайтах школ и отправлена в соц.сетях и мессенджерах. Приходить самостоятельно в школу не нужно, - сообщает председатель департамента образования.
8 2630
#школьное питание
3

Комментарии (8)

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Ролитель

10 минут назад
Школа требует спаравку из банка заверенную, что это мой счет, а вы пишите, что ни каких справок не надо!
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А

20 минут назад
Мой ребёнок кушает чуть больше чем на 20рублей в день. А почему многодетным аж 40рублей? Сытно жить будут, а мы нет
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Да и что делать денжиши большие?

27 минут назад
Прям как Собянин с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. От своего сердца.
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Ольга

41 минуту назад
!, один сыр 200 р.
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!

54 минуты назад
а что? сейчас многие не работают, дома сидят без оплаты. Так хоть что-то еще ребенку купят поесть, все правильно сделали (за 20 дней = 400 рублей, те же хлеб молоко, сыр ))
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Мама школьника

сегодня, 15:35
А можно как то отказаться от этих супервыплат в пользу бюджета. Столько телодвижений из-за 200 руб. от силы
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Серый

сегодня, 15:27
Сколько проблем добавили классным руководителям, если бы родители были бы по ответственнее.
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Заживём!

сегодня, 15:24
Какие огромные деньжищи! Администрация региона, наверное, на гораздо меньшую сумму кушает!
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