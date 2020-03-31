Коронавирус

сегодня, 15:03

Работодателям рекомендуется обеспечить масками сотрудников, вынужденных трудиться

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#коронавирус #маски
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Работодателям рекомендуется обеспечить масками сотрудников, вынужденных трудиться
С 31 марта в Липецкой области действует режим всеобщей самоизоляции. В связи с этим принимаются дополнительные меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 
 
- В сложившейся ситуации каждый работодатель должен руководствоваться требованиями законодательства и рекомендациями по организации режима труда работников, в  том числе необходимо обеспечить наличие достаточного количества дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Сейчас, в условиях повышенной опасности распространения вируса COVID-19, остро стоит вопрос обеспечения средствами защиты дыхательных путей (масками) тех категорий работников, кто, в соответствии с указом президента, не может приостановить деятельность, - заявил заместитель главы администрации Липецка Кирилл Рыжков.
 
Между тем, в Липецкой области, как и почти во всех субъектах, возник дефицит масок. В регионе наладили их дополнительное производство. Эту работу координирует управление инвестиций и инноваций администрации Липецкой области совместно с управляющей компанией ОЭЗ «Липецк». Сформированы базы действующих швейных предприятий и частных лиц, которые занимаются производством масок (их адреса и телефоны можно посмотреть здесь), налаживается приобретение СИЗ и материалов у организаций из других регионов.
 
Кроме того, липчанам напоминают, что изготовить защитную маску можно самостоятельно.

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42 2351
#коронавирус #маски
4

Комментарии (42)

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лебедянец

31 секунду назад
Что значит "рекомендуется"??? Вообще о-ели скоты!
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А в чем ложность сведений?

7 минут назад
Гость, В аптеке нихрена нет,
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данковчанин

8 минут назад
Обеспечить возможно должны, а кто должен организовать производство?....
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Злее морду,Россияне!

8 минут назад
Факт остаётся фактом, что начиная с правительства РФ и кончая главами городов (втч. Липецк) оказались не готовыми к чрезвычайным ситуациям! Другими словами ПРОВАЛИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА ВВЕРЕНЫХ ИМ ТЕРРИТОРИЯХ. В таких ситуациях они должны быть отстранены от должностей с формулировкой -КАК НЕ СПРАВИВШИЕСЯ С ПОРУЧЕНЫМ ДЕЛОМ И УТРАТОЙ ДОВРИЯ! Всю работу с чрезвычайными ситуациями они свели к тушению пожаров и показухе. Начальник Липецкой областной МЧС подал рапорт об увольнении - ОН ОФИЦЕР. Ждём таких-же действий от самоназначенцев на посты ГЛАВ! Или ВЫ обойдётесь тем что свалили всё на население????
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А зачем в полиции маски?

8 минут назад
Налим, у них есть шлемы-космонавтов,пускай одевают и ходят.
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Гость

12 минут назад
Сегодня видел, Статья 128.1. распространение заведомо ложных сведений. Думайте, прежде что- либо написать
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Напоминаю мэрше которую никто не выбирал

12 минут назад
Или займись непосредственно управлением и обеспечением или иди нахер!
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Водитель

15 минут назад
Советчик хренов. Какого черта ты паразитируешь на наших деньгах, если не можешь обеспечить работодателям возможность приобретения масок и т.п. для своих работников???
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Все напоминает

16 минут назад
какие то учения, нас к чему то готовят, похлеще этого замученного вируса.
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Жителей Москвы освобождают от плат за капрем

16 минут назад
Жителей Москвы и области освобождают от платы за капремонт. https://lenta.ru/news/2020/03/31/remont/ Требуем освободить и Россиян!!!!!!!!!
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