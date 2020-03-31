Коронавирус
сегодня, 15:03
Работодателям рекомендуется обеспечить масками сотрудников, вынужденных трудиться
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С 31 марта в Липецкой области действует режим всеобщей самоизоляции. В связи с этим принимаются дополнительные меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
- В сложившейся ситуации каждый работодатель должен руководствоваться требованиями законодательства и рекомендациями по организации режима труда работников, в том числе необходимо обеспечить наличие достаточного количества дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Сейчас, в условиях повышенной опасности распространения вируса COVID-19, остро стоит вопрос обеспечения средствами защиты дыхательных путей (масками) тех категорий работников, кто, в соответствии с указом президента, не может приостановить деятельность, - заявил заместитель главы администрации Липецка Кирилл Рыжков.
Между тем, в Липецкой области, как и почти во всех субъектах, возник дефицит масок. В регионе наладили их дополнительное производство. Эту работу координирует управление инвестиций и инноваций администрации Липецкой области совместно с управляющей компанией ОЭЗ «Липецк». Сформированы базы действующих швейных предприятий и частных лиц, которые занимаются производством масок (их адреса и телефоны можно посмотреть здесь), налаживается приобретение СИЗ и материалов у организаций из других регионов.
Кроме того, липчанам напоминают, что изготовить защитную маску можно самостоятельно.
- В сложившейся ситуации каждый работодатель должен руководствоваться требованиями законодательства и рекомендациями по организации режима труда работников, в том числе необходимо обеспечить наличие достаточного количества дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Сейчас, в условиях повышенной опасности распространения вируса COVID-19, остро стоит вопрос обеспечения средствами защиты дыхательных путей (масками) тех категорий работников, кто, в соответствии с указом президента, не может приостановить деятельность, - заявил заместитель главы администрации Липецка Кирилл Рыжков.
Между тем, в Липецкой области, как и почти во всех субъектах, возник дефицит масок. В регионе наладили их дополнительное производство. Эту работу координирует управление инвестиций и инноваций администрации Липецкой области совместно с управляющей компанией ОЭЗ «Липецк». Сформированы базы действующих швейных предприятий и частных лиц, которые занимаются производством масок (их адреса и телефоны можно посмотреть здесь), налаживается приобретение СИЗ и материалов у организаций из других регионов.
Кроме того, липчанам напоминают, что изготовить защитную маску можно самостоятельно.
42 2351
лебедянец
А в чем ложность сведений?
данковчанин
Злее морду,Россияне!
А зачем в полиции маски?
Гость
Напоминаю мэрше которую никто не выбирал
Водитель
Все напоминает
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