Презервативы в России подорожали сильнее гречки

В период с 16 по 22 марта презервативы подорожали на 7% по сравнению с первой неделей месяца. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия» .

Рост цен на презервативы превысил подорожание продуктов питания, включая гречку (она выросла в цене на 4,5%). Подорожание произошло на фоне аномально высоких продаж — если учитывать аптеки, спрос на презервативы по всей России вырос на треть.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк объяснил рост спроса в первую очередь желанием потребителей закупиться впрок всеми видами товаров на случай карантина. Он также усомнился в том, что россияне стали существенно более сексуально активными на фоне распространения коронавируса.