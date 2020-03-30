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Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

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Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам о правильном использовании многоразовых масок и их эффективности

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.

"Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, передает РИА Новости.

Маску нужно менять через два-три часа постоянного использования. Если маска одноразовая, после носки ее необходимо выбросить.

"В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро", — добавили в Роспотребнадзоре.

Специалисты уточнили, что маски в первую очередь предназначены для тех, кто уже заболел. Маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека, поскольку именно в ней могут быть вирусы. Если болеющий человек носит маску, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.

Отмечается, что маски эффективны, только если человек избегает контактов, часто моет руки, дезинфицирует окружающие предметы. Кроме того, потребность в использовании масок у людей различна. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана. Также маску должны носить люди, которые лечат заболевших или ухаживают за ними.
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