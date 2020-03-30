Режим работы Липецкого филиала Россельхозбанка и перенос даты платежей по кредитам физических лиц

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» Россельхозбанк вносит изменения в режим работы своих офисов, а также срок исполнения обязательств по кредитам физических лиц, по которым согласно условиям кредитного договора дата погашения кредита приходится на указанный период, переносится на первый рабочий день 6 апреля 2020 года.

В период с 30 марта по 3 апреля обслуживание клиентов-физических лиц будет осуществляться с 9.00 до 15.00 в офисе Липецкого регионального филиала, (г.Липецк, ул. Водопьянова, 17 «А»), в дополнительном офисе № 3349/24/09, (г. Елец, ул. Коммунаров, 89) и дополнительном офисе № 3349/24/03 (г. Усмань, ул. Котова, 19).

Банкоматы в зонах ежедневного круглосуточного обслуживания в период с 30 марта по 3 апреля будут работать в стандартном режиме 24/7.

В целях защиты здоровья Россельхозбанк рекомендует использовать дистанционное обслуживание и сократить визиты в офисы Банка. Удаленно из дома, в том числе с помощью мобильного приложения, клиенты РСХБ могут осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги, открывать и пополнять вклады, погашать кредиты, обменивать валюту и совершать другие операции.

В текущей ситуации Россельхозбанк принимает все возможные меры, чтобы максимально обеспечить безопасность и комфорт клиентов, в связи с чем сроки платежей по кредитам физических лиц будут перенесены на первый рабочий день после выходных, 6 апреля.

Обслуживание корпоративных клиентов

В период с 30 марта по 3 апреля 2020 г. обслуживание корпоративных клиентов переводится в дистанционный режим. Расчеты с контрагентами клиенты могут осуществлять с использованием дистанционных каналов: «Интернет-Клиента», «Банк-Клиента» и мобильного приложения «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн». В системах «Интернет-Клиент» и «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» предусмотрена возможность размещения в депозиты временно свободных денежных средств (на срок свыше 30 дней и в зависимости от параметров сделки).

Также в полном объеме доступны операции по снятию наличных денежных средств в банкоматах Банка с использованием корпоративной карты.

Все заявки на открытие расчетного счета/выдачу кредита будут также рассмотрены по окончании периода нерабочих дней.

Платежи по кредитам физических лиц

Напоминаем, что оплатить кредит заемщики Россельхозбанка могут путем бесплатного пополнения банковского счета следующими способами:

● внесения наличных денежных средств в соответствии с режимом работы офисов Банка;

● пополнение платежных карт, выпущенных к банковскому счету заемщика,

в любых офисах и банкоматах Банка с функцией приема наличных денежных средств;

● безналичного перевода денежных средств с иного счета заемщика, открытого в Банке;

● перевода с карт других банков на карту РСХБ.

Вместе с тем Банк разработал дополнительные меры, необходимые для поддержки клиентов – физических лиц, испытывающих финансовые трудности в связи с пандемией коронавируса. При предоставлении документов, подтверждающих заболевание инфекцией COVID-19, нахождение на больничном более 14 дней или снижение дохода на 30% и более, заемщики могут подать заявление в Банк о предоставлении отсрочки по погашению кредитных обязательств.

Для обращений в Контакт-центр можно использовать e-mail office@rshb.ru и телефоны:

● 8 800 100-0-100 (звонок по России бесплатный);

● короткий номер 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Теле2);

● +7 495 787-7-787 (для звонков из-за рубежа).

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



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