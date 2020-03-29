«ВАЗ» и грузовик столкнулись под Липецком: есть пострадавший

Водителя легкового автомобиля извлекали из салона спасатели.

Сегодня вечером под Липецком на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись «ВАЗ-2115» и грузовик, сообщают очевидцы.



На место аварии прибыли спасатели, которые извлекли водителя из искореженного «ВАЗа» и предали врачам службы «медицины катастроф».



