Происшествия
22 минуты назад
«ВАЗ» и грузовик столкнулись под Липецком: есть пострадавший
Водителя легкового автомобиля извлекали из салона спасатели.
Сегодня вечером под Липецком на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись «ВАЗ-2115» и грузовик, сообщают очевидцы.
На место аварии прибыли спасатели, которые извлекли водителя из искореженного «ВАЗа» и предали врачам службы «медицины катастроф».
На место аварии прибыли спасатели, которые извлекли водителя из искореженного «ВАЗа» и предали врачам службы «медицины катастроф».
Денис
Жимкач