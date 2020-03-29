Происшествия

22 минуты назад

«ВАЗ» и грузовик столкнулись под Липецком: есть пострадавший

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#авария #ДТП
«ВАЗ» и грузовик столкнулись под Липецком: есть пострадавший

Водителя легкового автомобиля извлекали из салона спасатели.

Сегодня вечером под Липецком на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись «ВАЗ-2115» и грузовик, сообщают очевидцы.

На место аварии прибыли спасатели, которые извлекли водителя из искореженного «ВАЗа» и предали врачам службы «медицины катастроф».

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Денис

7 минут назад
Ваз 2115 на нексию похож.
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Жимкач

10 минут назад
Соблюдать надо скоростной режим
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