Липецкий школьник выиграл конкурс чтецов, который проходил «по удалёнке» (ФОТО)

Теперь шестиклассник на целую смену должен поехать в знаменитый лагерь «Артек».

Победителем регионального конкурса чтецов «Живая классика» стал шестиклассник школы №55 и воспитанник театра-студии «Дебют» Иван Березнев.

В этом году в конкурсе участвовали около 2 тысяч человек – им требовалось выучить и рассказать наизусть отрывок из любого классического произведения и при этом уложиться в 3 минуты, в течение которых конкурсантов оценивало жюри.

Как рассказала GOROD48 руководитель театра-стадии «Дебют» Стелла Елфимова, из-за карантина в этом году конкурс имел особенности: юным чтецам приходилось выступать не вживую, а записывать и присылать видеоролики со своим творчеством.

В итоге 12-летний Березнев победил, исполнив отрывок из повести о войне «Русские мальчики» Альберта Лиханова.

В награду липецкий школьник получил возможность принять участие в финале «Живой классике», который пройдёт летом во всемирно известном лагере «Артек».

- Победители по традиции отправляются в «Артек» на целую смену – 21 день, - рассказала Стелла Елфимова, - Там они общаются, играют, снимают друг про друга ролики, пробуют себя в качестве чтецов, журналистов и представителей других творческих профессий. А еще определяют десятку суперфиналистов «Живой классики».

Суперфинал конкурса чтецов «Живая классика» ежегодно проходит в Москве на Красной площади, где устанавливают специальную сцену, а в жюри сидят «звезды» первой величины: в прошлом году руководительницей была знаменитая актриса Наталья Варлей («Кавказская пленница», «Вий», «Гостья из будущего»).







«Живая классика» - уникальный конкурс. В нем принимают участие юные чтецы на русском языке со всего мира – не только из России, но и из Европы, Австралии, обеих Америк. По условиям исполнять можно только произведения в прозе. Оценивается мастерство, артистизм, творческое обаяние рассказчика.

По мнению Стеллы Елфимовой, Ивану Березневу помогли победить две вещи: правильно выбранное пронзительное произведение и уже наработанный, несмотря на возраст, опыт. Иван три года занимается в театре-студии «Дебют», становился участником и победителем различных конкурсов юных актёров и чтецов. Так, в январе этого года он и ещё пятеро воспитанников Елфимовой вышли в финал конкурса чтецов в Москве, который проходил в театральный институт им. Щукина.







Фото театра-студии «Дебют»