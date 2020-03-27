Общество

42 минуты назад

«Киа Рио» слетел в кювет после столкновения с «Ладой»

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#авария #ДТП
«Киа Рио» слетел в кювет после столкновения с «Ладой»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 марта в Лебедяни на улице Горького столкнулись автомобили ВАЗ-2114 с 23-летней девушкой за рулем и «Дэу» под управлением 35-летнего мужчины. В аварии пострадал водитель иномарки – с травмами его госпитализировали. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

В Грязях на улице Лермонтова столкнулись скутер под управлением 40-летнего мужчины и автомобиль «Фольксваген» с 57-летним водителем за рулем. В аварии пострадал 39-летний пассажир скутера - с травмами его доставили в больницу.

В Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись «Лада-Калина» 22-летнего водителя и «Киа Рио» под управлением 40-летнего мужчины. От удара иномарка съехала в кювет. В аварии пострадали оба водителя.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1172 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 742 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 99 нарушений правил парковки.

Так же зафиксированы 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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