Общество

32 минуты назад

Судебные приставы липчанам: «Пишите письма»

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Судебные приставы липчанам: «Пишите письма»

В УФССП налаживают "дистанционку".

Мы уже сообщали, что сотрудники управления федеральной службы судебных приставов по Липецкой области из-за карантина решили приостановить личные встречи с гражданами.

Сейчас нет приёма даже в районных отделениях УФССП. Кого-то эта новость могла обрадовать: приставы в ближайшее время не придут описывать последнюю радость – телевизор. Но есть и те, кто огорчены этим решением – общаться с приставами нужно, например, чтобы снять арест с имущества или банковского счёта.

В ведомстве начали решать эту проблему с помощью установки ящиков для корреспонденции. Поставить их обещают в каждом структурном подразделении.

- По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение, - заверили в пресс-службе.

Кроме того, граждане смогут обратиться по телефонам дежурных частей территориальных органов ФССП России, контактные данные которых размещены на официальных интернет-сайтах региональных управлений службы.

Посмотрим – возможно, дистанционная работа действительно пойдет на пользу УФССП. Ранее граждане жаловались, что личные встречи не всегда помогали быстро решить вопрос со снятием ареста с имущества или банковского счёта.

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Комментарии (1)

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хипстер

12 минут назад
И их дети хотят кушать. А то вдруг сиська корой дуба покроется
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