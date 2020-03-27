Дома – не скучно!

С 11 марта все школьники Липецкой области отправились на карантин, а студенты начали обучение дистанционно. В том числе и моя 11-летняя дочь, которая ходит в пятый класс общеобразовательной школы. У ребенка началась бурная переписка в «Ватс Ап» с одноклассниками и их общее настроение было более чем положительное. Что же еще подросткам надо? Не ходить в школу, да и дома ничего не делать. Вот жизнь сейчас начнется – подытожили они в своем общеклассном чате. Прошло буквально 5 дней как моя дочь сидя на карантине начала скучать…

Я же ушла во всемирную паутину для поиска замены массовым мероприятиям с участием детей, так как понимаю, что лучшая профилактика на карантине – сокращение числа контактов. И уже 17 марта обнаружила, что видеосервис Wink от «Ростелекома» предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контенты. Но обо всем по порядку.

Как заявляет цифровой провайдер решение о бесплатном доступе к контенту сервиса Wink принято для удобства абонентов компании, которые вынуждены в текущих условиях находиться дома. Инициатива действует в течение месяца и может быть продлена в зависимости от развития ситуации.

Все зарегистрированные пользователи компании «Ростелеком» могут бесплатно смотреть большую коллекцию любимых советских и российских фильмов, а также хиты мирового кино без рекламы. Кроме того, в открытом доступе на платформе ждут своих зрителей такие сериалы как «Друзья», «Как я встретил вашу маму», «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы» и другие. Для детей доступна подборка более чем из 500 наименований мультфильмов, а также анимационных сериалов, среди которых «Маша и Медведь» и «Смешарики».





И не только развлекательным контентом богат мультимедийный сервис Wink. Нам с дочерью очень понравился раздел «Ростелеком. Лицей». С помощью кинофильмов мы можем рассмотреть важнейшие исторические события и жизнь великих людей, а также посмотреть фильмы по произведениям школьной программы. В планах на текущую неделю - подтянуть наши знания в области цифровизации. Например, узнать, что такое интернет вещей. Это 10 лекций, каждая из которых не более 6 минут. Школьники от 5 до 11 классов могут прокачать себя по таким предметам как математика, русский язык, алгебра или геометрия. Все доступно бесплатно.

А теперь про интерфейс. Смотреть Wink можно на любом устройстве – телевизор с ТВ-приставкой или со Smart TV, планшет или смартфон, ноутбук или компьютер. Необходимо скачать приложение Wink или зайти на портал wink.rt.ru. Интуитивно понятное меню, даже моей одиннадцатилетней дочери. Если контент бесплатный, так и написано – «Бесплатно». Эфиром можно управлять: ставить на паузу или перематывать. К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств.

Стоит ли говорить, что как только моя дочь протестила сервис, просмотрев две части мультфильма «Монстры на каникулах», информация о платформе появилась в чате «5 А»? Стоит ли говорить, что мой ребенок стал центром компетенции среди своих одноклассников по тому, как «подключить», «найти», «воспроизвести» и так далее? Стоит ли говорить, что в доме на пару часов становится тихо и спокойно, потому что у нас семейный просмотр фильма?

Проводите время на карантине интересно и с пользой для себя и своих близких!

Без возрастных ограничений



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