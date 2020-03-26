Общество

59 минут назад

В Липецкой области возводят стелы-знаки населенных пунктов воинской доблести

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#населенный пункт воинской доблести
В Липецкой области возводят стелы-знаки населенных пунктов воинской доблести

Памятные знаки устанавливают в Воловском, Тербунском и Долгоруковском районах

В данный момент в трех районах Липецкой области идут работы по возведению стел-знаков населенных пунктов воинской области. В 2015 году областной совет депутатов принял постановление о присвоении населенным пунктам, где шли бои званий – населенный пункт воинской доблести и рубеж воинской доблести.  Звания населенный пункт воинской доблести присвоены селам Волово и Ломигоры Воловского района, селу Стрелец Долгоруковского района и рубежом воинской доблести стало село Озёрки.

Работы по возведению стел ведутся сейчас во всех четырех населенных пунктах. Эскиз памятных знаков разработали скульптор, член Союза художников России Андрей Сулин и заместитель председателя Липецкой организации Союза архитекторов России Юрий Ефремов. Работы завершатся 1 мая. 

В селе Стрелец Долгоруковского района сейчас также кипит работа по возведению памятного знака населенного пункта воинской доблести. Здесь  проходил последний рубеж обороны Орловско-Курской дуги. Также в декабре 1941-го село 10 дней было оккупировано немцами, каждый дом гитлеровцы превратили в укрепление, даже на колокольне церкви фашисты установили крупнокалиберный пулемет. Освобождали село 4-й полк 1-й гвардейской Воронежской дивизии. Им противостоял 133 полк 45-й пехотной дивизии вермахта, той самой, которая участвовала в нападении на Брестскую крепость 22 июня 1941 года.  Несколько полков 45-й дивизии вермахта потерпели крупное поражение в результате Ливенско-Елецкой наступательной операции, попав в окружение в районе сёл, ныне входящих в Липецкую область. 

В апреле  GOROD48 расскажет несколько историй, происходивших в Воловском, Долгоруковском и Измалковском районах Липецкой области, и обнародует документы, ранее не публиковавшиеся в СМИ и проливающие свет на некоторые эпизоды первого года Великой Отечественной войны, относящиеся к событиям, происходившим на территории нынешней Липецкой области.   

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#населенный пункт воинской доблести

Комментарии (8)

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повар Пригожин

1 минуту назад
Ай молодца! Держи 15 рублей, петушок.
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fed

38 минут назад
indezit, кто тебе должен формировать твое будущее? Оно зависит от тебя а не от государства.
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fed

38 минут назад
Пенсионер и гражданин, что ты несешь? Если у тебя нет памяти за всех не говори. И за государство не говори. Кому надо тот поисками занимается. И финасирует их государство.
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indezit

39 минут назад
Когда стране не могут предложить внятное будущее, ей впаривают великое прошлое.
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Пенсионер и гражданин

45 минут назад
Для кого и чего возводятся эти сооружения, если на самом деле нет никакой памяти, а лишь повод поэксплуатировать ВОВ.Миллионы без вести пропавших (были в каких то соединениях писали письма перед боем,а затем пропали) до которых у государства нет никакого дела.
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Перри Мейсон

48 минут назад
Дело хорошее..
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НАДО

49 минут назад
Стелу на кладбище на Баумана отремонтировать.Лопнула пополам.
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Юрок Алтушок.

50 минут назад
Нужно готовить эскизы стел-знаков по проголосовавших за поправки в конституцию, и устанавливать в районах в которых за это проголосовали.
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