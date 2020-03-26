В Липецкой области возводят стелы-знаки населенных пунктов воинской доблести

Памятные знаки устанавливают в Воловском, Тербунском и Долгоруковском районах

В данный момент в трех районах Липецкой области идут работы по возведению стел-знаков населенных пунктов воинской области. В 2015 году областной совет депутатов принял постановление о присвоении населенным пунктам, где шли бои званий – населенный пункт воинской доблести и рубеж воинской доблести. Звания населенный пункт воинской доблести присвоены селам Волово и Ломигоры Воловского района, селу Стрелец Долгоруковского района и рубежом воинской доблести стало село Озёрки.



Работы по возведению стел ведутся сейчас во всех четырех населенных пунктах. Эскиз памятных знаков разработали скульптор, член Союза художников России Андрей Сулин и заместитель председателя Липецкой организации Союза архитекторов России Юрий Ефремов. Работы завершатся 1 мая.



В селе Стрелец Долгоруковского района сейчас также кипит работа по возведению памятного знака населенного пункта воинской доблести. Здесь проходил последний рубеж обороны Орловско-Курской дуги. Также в декабре 1941-го село 10 дней было оккупировано немцами, каждый дом гитлеровцы превратили в укрепление, даже на колокольне церкви фашисты установили крупнокалиберный пулемет. Освобождали село 4-й полк 1-й гвардейской Воронежской дивизии. Им противостоял 133 полк 45-й пехотной дивизии вермахта, той самой, которая участвовала в нападении на Брестскую крепость 22 июня 1941 года. Несколько полков 45-й дивизии вермахта потерпели крупное поражение в результате Ливенско-Елецкой наступательной операции, попав в окружение в районе сёл, ныне входящих в Липецкую область.



В апреле GOROD48 расскажет несколько историй, происходивших в Воловском, Долгоруковском и Измалковском районах Липецкой области, и обнародует документы, ранее не публиковавшиеся в СМИ и проливающие свет на некоторые эпизоды первого года Великой Отечественной войны, относящиеся к событиям, происходившим на территории нынешней Липецкой области.



