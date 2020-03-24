В России

сегодня, 18:33

Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

191
#накопления населения
Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума
Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода. Это самый низкий за четыре года показатель, который лишь немного больше, чем в кризисном 2014 году. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, поступившем в распоряжение «Известий»

Из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть ситуация усугубится, реальные доходы граждан сократятся и копить станет еще сложнее, считают эксперты. 

Также авторы исследования отмечают, что объемы возможных накоплений граждан снижаются. 17,6 млн человек, или около 12% граждан, по-прежнему зарабатывают ниже прожиточного минимума. 
191
#накопления населения

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#коронавирус
Онлайн-кинотеатры рассказали об эффекте от «карантинных» акций

сегодня, 18:36

В России
Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»
Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

сегодня, 18:13

В России
В России за нарушение карантина вводится наказание до 7 лет тюрьмы
В России за нарушение карантина вводится наказание до 7 лет тюрьмы

сегодня, 18:04

В России
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

сегодня, 17:28

В России
Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус
Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

сегодня, 16:56

В России
Неизвестные похитили 120 тыс. медицинских масок со склада в Москве
Неизвестные похитили 120 тыс. медицинских масок со склада в Москве

сегодня, 16:49

В России