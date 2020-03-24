Общество
54 минуты назад
«Три батута - годовой бюджет СОСа! Один стоит 400 тысяч рублей! Это какое-то безумие!»
15 961
В Липецком горсовете обсудили покупку мэрией малых архитектурных форм для Быханова сада.
Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова обнародовала результаты проверки эффективности расходования бюджетных средств, потраченных на приобретение малых архитектурных форм (МАФ) для Быханова сада.
Вначале Марина Зиборова сообщила о расходовании внебюджетным Фондом поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка полученных в декабре 2018 года 127 млн рублей от ПАО «Сбербанк». Фонд заключил договор на 123,7 млн рублей с ООО «Завод АрБет» на строительно-монтажные работы и приобретение МАФов, но на момент проверки Счетная палата так и не смогла получить доступ к сметам на полный объем выполненных работ и совершенных подрядчиком закупок. Заказчик, МКУ «управление строительства города Липецка», имеет в настоящее время сметы на 89 млн рублей, и какие-либо указания на демонтаж старых и монтаж приобретенных для парка малых архитектурных форм в них отсутствуют.
В июле прошлого года департамент культуры и туризма мэрии Липецка заключил соглашение о предоставлении бюджетной субсидии МАУК «Парк Быханов сад» на 33,6 млн рублей для приобретения МАФов. 23 июля МАУК «Парк Быханов сад» заключило восемь договоров поставки с тем же ООО «Завод АрБет» на сумму 33,7 миллиона (в нее вошел еще капремонт туалета). Все малые архитектурные формы были смонтированы еще летом, но счета-фактуры и акты выполненных работ стороны договора подписали в конце ноября. А это, с точки зрения Счетной палаты Липецка, - нарушение ФЗ «О бухгалтерском учете». Марина Зиборова отметила, что еще одним нарушением действующего законодательства стало то, что торги на МАФы и ремонт туалета мэрия разместила в единой информационной системе в ноябре-декабре прошлого года.
- Эти действия имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ - нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Мы сообщили об этом правонарушении в прокуратуру области, - сказала Марина Зиборова.
Свой отчет главный аудитор Липецка закончила словами: «На наш субъективный взгляд, цены дороговаты, но аналогов им мы не нашли».
Выслушав Марину Зиборову, слово взял инициировавший проверку депутат Николай Быковских. Он просил выводить на экран слайды и живо их комментировал:
- Вот три бревна и сетка. Цена - 163 тысячи рублей. Балансировочная сеть - 107 тысяч рублей. Карусель-вертушка метр высотой за 50 тысяч рублей. Повертелись! Мулитивертушка «Чаша» ценой - 300 тысяч рублей. С ума сойти! У меня машина стоит меньше! Ксилофон - 270 тысяч. Цена впечатляющая. Скамья «Лира» - 170 тысяч рублей! Три батута - годовой бюджет Совета общественного самоуправления! Один стоит 400 тысяч рублей. И это все приобретено без торгов у единственного поставщика! Я же нашел батуты за сто тысяч рублей. Это какое-то безумие, на самом деле!
- Кому по этим покупкам вопросы задать? - обратился к чиновникам депутат Николай Быковских.
- Заказчик все принял. Заказчиком был УКС - ответил председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько.
Вначале Марина Зиборова сообщила о расходовании внебюджетным Фондом поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка полученных в декабре 2018 года 127 млн рублей от ПАО «Сбербанк». Фонд заключил договор на 123,7 млн рублей с ООО «Завод АрБет» на строительно-монтажные работы и приобретение МАФов, но на момент проверки Счетная палата так и не смогла получить доступ к сметам на полный объем выполненных работ и совершенных подрядчиком закупок. Заказчик, МКУ «управление строительства города Липецка», имеет в настоящее время сметы на 89 млн рублей, и какие-либо указания на демонтаж старых и монтаж приобретенных для парка малых архитектурных форм в них отсутствуют.
В июле прошлого года департамент культуры и туризма мэрии Липецка заключил соглашение о предоставлении бюджетной субсидии МАУК «Парк Быханов сад» на 33,6 млн рублей для приобретения МАФов. 23 июля МАУК «Парк Быханов сад» заключило восемь договоров поставки с тем же ООО «Завод АрБет» на сумму 33,7 миллиона (в нее вошел еще капремонт туалета). Все малые архитектурные формы были смонтированы еще летом, но счета-фактуры и акты выполненных работ стороны договора подписали в конце ноября. А это, с точки зрения Счетной палаты Липецка, - нарушение ФЗ «О бухгалтерском учете». Марина Зиборова отметила, что еще одним нарушением действующего законодательства стало то, что торги на МАФы и ремонт туалета мэрия разместила в единой информационной системе в ноябре-декабре прошлого года.
- Эти действия имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ - нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Мы сообщили об этом правонарушении в прокуратуру области, - сказала Марина Зиборова.
Свой отчет главный аудитор Липецка закончила словами: «На наш субъективный взгляд, цены дороговаты, но аналогов им мы не нашли».
Выслушав Марину Зиборову, слово взял инициировавший проверку депутат Николай Быковских. Он просил выводить на экран слайды и живо их комментировал:
- Вот три бревна и сетка. Цена - 163 тысячи рублей. Балансировочная сеть - 107 тысяч рублей. Карусель-вертушка метр высотой за 50 тысяч рублей. Повертелись! Мулитивертушка «Чаша» ценой - 300 тысяч рублей. С ума сойти! У меня машина стоит меньше! Ксилофон - 270 тысяч. Цена впечатляющая. Скамья «Лира» - 170 тысяч рублей! Три батута - годовой бюджет Совета общественного самоуправления! Один стоит 400 тысяч рублей. И это все приобретено без торгов у единственного поставщика! Я же нашел батуты за сто тысяч рублей. Это какое-то безумие, на самом деле!
- Кому по этим покупкам вопросы задать? - обратился к чиновникам депутат Николай Быковских.
- Заказчик все принял. Заказчиком был УКС - ответил председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько.
15 961
Риситаса на них
А дальше- Басни Крылова
Там ещё
))))
Пенсионер
?
У кого же такой вкус?
Безумие!
Вот как !
А виноваты во всем ОНИ