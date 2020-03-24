«Три батута - годовой бюджет СОСа! Один стоит 400 тысяч рублей! Это какое-то безумие!»

В Липецком горсовете обсудили покупку мэрией малых архитектурных форм для Быханова сада.

Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова обнародовала результаты проверки эффективности расходования бюджетных средств, потраченных на приобретение малых архитектурных форм (МАФ) для Быханова сада.Вначале Марина Зиборова сообщила о расходовании внебюджетным Фондом поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка полученных в декабре 2018 года 127 млн рублей от ПАО «Сбербанк». Фонд заключил договор на 123,7 млн рублей с ООО «Завод АрБет» на строительно-монтажные работы и приобретение МАФов, но на момент проверки Счетная палата так и не смогла получить доступ к сметам на полный объем выполненных работ и совершенных подрядчиком закупок. Заказчик, МКУ «управление строительства города Липецка», имеет в настоящее время сметы на 89 млн рублей, и какие-либо указания на демонтаж старых и монтаж приобретенных для парка малых архитектурных форм в них отсутствуют.В июле прошлого года департамент культуры и туризма мэрии Липецка заключил соглашение о предоставлении бюджетной субсидии МАУК «Парк Быханов сад» на 33,6 млн рублей для приобретения МАФов. 23 июля МАУК «Парк Быханов сад» заключило восемь договоров поставки с тем же ООО «Завод АрБет» на сумму 33,7 миллиона (в нее вошел еще капремонт туалета). Все малые архитектурные формы были смонтированы еще летом, но счета-фактуры и акты выполненных работ стороны договора подписали в конце ноября. А это, с точки зрения Счетной палаты Липецка, - нарушение ФЗ «О бухгалтерском учете». Марина Зиборова отметила, что еще одним нарушением действующего законодательства стало то, что торги на МАФы и ремонт туалета мэрия разместила в единой информационной системе в ноябре-декабре прошлого года.- Эти действия имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ - нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Мы сообщили об этом правонарушении в прокуратуру области, - сказала Марина Зиборова.Свой отчет главный аудитор Липецка закончила словами: «На наш субъективный взгляд, цены дороговаты, но аналогов им мы не нашли».Выслушав Марину Зиборову, слово взял инициировавший проверку депутат Николай Быковских. Он просил выводить на экран слайды и живо их комментировал:- Вот три бревна и сетка. Цена - 163 тысячи рублей. Балансировочная сеть - 107 тысяч рублей. Карусель-вертушка метр высотой за 50 тысяч рублей. Повертелись! Мулитивертушка «Чаша» ценой - 300 тысяч рублей. С ума сойти! У меня машина стоит меньше! Ксилофон - 270 тысяч. Цена впечатляющая. Скамья «Лира» - 170 тысяч рублей! Три батута - годовой бюджет Совета общественного самоуправления! Один стоит 400 тысяч рублей. И это все приобретено без торгов у единственного поставщика! Я же нашел батуты за сто тысяч рублей. Это какое-то безумие, на самом деле!- Кому по этим покупкам вопросы задать? - обратился к чиновникам депутат Николай Быковских.- Заказчик все принял. Заказчиком был УКС - ответил председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько.