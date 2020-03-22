Происшествия

26 минут назад

Житель Липецка покупал экскаватор через сайт объявлений и лишился 210 000 рублей

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#мошенничество
Житель Липецка покупал экскаватор через сайт объявлений и лишился 210 000 рублей

Недельную статистику по сетевым мошенничествам сегодня опубликовало областное управление МВД. С 13 по 19 марта на сайтах объявлений, в интернет-магазинах и в социальных сетях обманули шетерых жителей Липецка. Общий ущерб составил более 260 000 рублей. 

Самое крупное из преступлений зарегистрировано 19 марта. 57-летний липчанин покупал через сайт объявлений экскаватор, перевел продавцам 210 000 рублей, но техники так и не дождался. 

39-летний липчанин при покупке через интернет пылесоса лишился 11 500 рублей. 20-летнюю девушку обманули на 3288 рублей при покупке через сайте объявлений наушников. 26-летний житель Липецка потерял 20 000 рублей на продаже электросамоката. 27-летнего мужчину таким же образом обманули при продаже запасных частей к автомобилю, он потерял 12 200 рублей.

20-летний липчанин поверил в просьбу о помощи со взломанного аккаунта в социальной сети и перевел мошенникам 5000 рублей.

По всем фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

- В отличие от реально работающих интернет-магазинов продавцы-мошенники не дают покупателям реальных контактных данных, договоров купли-продажи или других официальных документов, подтверждающих сделку. Отправив аванс или оплатив полную стоимость товара, покупатель не получает оплаченный заказ, а продавец, как правило, просто перестает отвечать на звонки, - предупреждают в УМВД РФ по Липецкой области.

Сотрудники полиции напоминают, если при общении с продавцом у вас возникают сомнения в наличии, свойствах или качестве товара, который вы желаете приобрести, вам не понятна схема расчета за товар, его цена существенно ниже, чем аналогичные предложения на сайте или продавец приглянувшегося товара находится в другом городе – откажитесь от данной сделки.

Если вас все-таки обманули, то незамедлительно обратитесь с заявлением в дежурную часть ближайшего территориального отдела полиции или позвоните по телефонам 02 (102), 112.


111
#мошенничество

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