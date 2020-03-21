Общество
сегодня, 19:10
Игорь Артамонов: «В борьбе с коронавирусом мы выиграли только первый раунд»
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Глава Липецкой области выразил надежду, что диагноз у двоих липчан, оказавшихся в "инфекционке" накануне, не подтвердится
«Друзья, как я и говорил, мы выиграли только первый раунд. Сейчас в инфекционной больнице находятся два человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Окончательный диагноз мы узнаем в ближайшие сутки. Надеюсь, он не подтвердится. Оба вернулись домой из-за границы. И, что хорошо, сами сообщили об этом врачам. Это позволило локализовать круг общения и организовать наблюдение. Я настоятельно призываю всех соблюдать меры профилактики. Избегать мест массового скопления. Посидите дома, пообщайтесь с семьей», написал в Инстаграм Игорь Артамонов.
Как сообщал сегодня GOROD48 медицинское наблюдение установлено над двумя липчанами: девушкой, вернувшейся из Доминиканы, и мужчиной, приехавшим из Андорры.
Как сообщал сегодня GOROD48 медицинское наблюдение установлено над двумя липчанами: девушкой, вернувшейся из Доминиканы, и мужчиной, приехавшим из Андорры.
18 1606
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