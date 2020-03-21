Общество

сегодня, 19:10

Игорь Артамонов: «В борьбе с коронавирусом мы выиграли только первый раунд»

18 1606
#коронавирус
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Глава Липецкой области выразил надежду, что диагноз у двоих липчан, оказавшихся в "инфекционке" накануне, не подтвердится

«Друзья, как я и говорил, мы выиграли только первый раунд. Сейчас в инфекционной больнице находятся два человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Окончательный диагноз мы узнаем в ближайшие сутки. Надеюсь, он не подтвердится. Оба вернулись домой из-за границы. И, что хорошо, сами сообщили об этом врачам. Это позволило локализовать круг общения и организовать наблюдение. Я настоятельно призываю всех соблюдать меры профилактики. Избегать мест массового скопления. Посидите дома, пообщайтесь с семьей», написал в Инстаграм Игорь Артамонов.

Как сообщал сегодня GOROD48 медицинское наблюдение установлено над двумя липчанами: девушкой, вернувшейся из Доминиканы, и мужчиной, приехавшим из Андорры.

18 1606
#коронавирус
1

Комментарии (18)

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Ириска с пломбой

3 минуты назад
Все умершие от коронавируса попадут в рай, выжившие будут мучиться в аду
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А нахоженная тебе Хабалкина?

4 минуты назад
скажи, Что она есть, что нет. Толку от этой тупорылой недоучки никакого.
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Точно

5 минут назад
Не 75000 не потянут. Прожиточный минимум как максимум. А лучше сдохни дома здоровым бесплатно.
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Чиполлино

6 минут назад
товарищ, То что Летникова- гадина, Согласен. Но не она придумала оптимизацию здравоохранения. А ботоксное чмо. Он всё у нас оптимизировал в стране- армию, промышленность, медицину, образование. Результат плачевный.
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Благодарность медикам

6 минут назад
Огромная благодарность медикам! Всем Ангела Хранителя! В инфекционной больнице очень хороший персонал.
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О!

15 минут назад
А я соглашусь только за 75 тысяч, или лучше вообще за 100!!!
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Истеричная ипотечная разведенка с прицепом

19 минут назад
Все стерильно , дезинфекци фаллоса и полости рта. Час 3000рэ.
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Точно

20 минут назад
А я за 30000 готов. Кто заплатит-то?
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Не а

28 минут назад
Губернатор я готов быть в семье, на карантине. Готов даже за 25000 никуда не выходить месяц. Оплати мне карантин. Как, готов? Если, да скину координаты
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Коля

32 минуты назад
На НЛМК очень много работает хохлов приезжих,вот они нам заразу и завезут.
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