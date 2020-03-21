Липчанка сообщила, что у нее коронавирус. Но диагноз не подтвержден

В социальных сетях и мессенджерах появилось видео девушки, которая сообщает, что у нее коронавирус.

«Я уже два дня лежу в больнице, и смотрю, как люди ржут на тему коронавируса. Все думают, что это так далеко, и абсолютно не про них. Я тоже так думала, скажу честно. Суть в том, что пришли мои анализы, и… у меня коронавирус.

Хочу вас всех предупредить, что всех моих близких, с кем я контактировала в Липецке, их забрали. Они лежат рядом со мной, в соседних боксах»

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, под медицинским наблюдением действительно находятся двое жителей области: 21-летняя девушка, вернувшаяся из Доминиканской Республики, и 26-летний мужчина, побывавший в Андорре.

«Двое жителей Липецкой области находятся под наблюдением врачей после возвращения в регион из-за границы. Это женщина и мужчина. Женщина 1998 г.р. вернулась в регион после пребывания в Доминиканской Республике. Мужчина 1993 г.р. вернулся из Андорры. У граждан были взяты все необходимые анализы, включая анализ на новую коронавирусную инфекцию. У женщины - сразу по обращении в инфекционную больницу. У мужчины - в ходе обследования на дому в процессе самоизоляции.В настоящий момент диагноз «коронавирусная инфекция» лабораторно не подтвержден. Проводятся дополнительные исследования.Лица, близко контактировавшие с приехавшими, помещены в обсервационное отделение»Оперативный штаб напоминает о важности самоизоляции для лиц, приехавших из-за границы. Им необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48