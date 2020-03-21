Общество

30 минут назад

Липчанка сообщила, что у нее коронавирус. Но диагноз не подтвержден

5 871
#коронавирус
Липчанка сообщила, что у нее коронавирус. Но диагноз не подтвержден

В социальных сетях и мессенджерах появилось видео девушки, которая сообщает, что у нее коронавирус.

«Я уже два дня лежу в больнице, и смотрю, как люди ржут на  тему коронавируса. Все думают, что это так далеко, и абсолютно не про них.  Я тоже так думала, скажу честно.  Суть в том, что пришли мои анализы, и… у меня коронавирус.

Хочу вас всех предупредить, что всех моих близких, с  кем я контактировала в Липецке, их забрали. Они лежат рядом со мной, в соседних боксах»

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом,  под медицинским наблюдением действительно находятся двое жителей области: 21-летняя девушка, вернувшаяся из Доминиканской Республики, и 26-летний мужчина, побывавший в Андорре.  

«Двое жителей Липецкой области находятся под наблюдением врачей после возвращения в регион из-за границы. Это женщина и мужчина. Женщина 1998 г.р. вернулась  в регион после пребывания в Доминиканской Республике. Мужчина 1993 г.р. вернулся из Андорры. У граждан были взяты все необходимые анализы, включая анализ на новую коронавирусную инфекцию. У женщины - сразу по обращении в инфекционную больницу. У мужчины - в ходе обследования на дому в процессе самоизоляции. 

В настоящий момент диагноз «коронавирусная инфекция» лабораторно не подтвержден. Проводятся дополнительные исследования.

Лица, близко контактировавшие с приехавшими, помещены в обсервационное отделение» 

Оперативный штаб напоминает о важности самоизоляции для лиц, приехавших из-за границы. Им необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении по номеру: 8-800-450-48-48
5 871
#коронавирус

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Опмлг

11 минут назад
Не верю я не в какой Корона вирус,Я на крещение в проруби купаюсь.
ответить

Reg

13 минут назад
Свободна, иди в Пятерочку, за крупой и туалетной бумагой
ответить

Обхохочешься

14 минут назад
У меня коронавирус с детства, и ничё, живой и здоров!
ответить

Ответьте

19 минут назад
Ну как же так?
ответить

Ну и нах этот вброс???

21 минуту назад
Привлечь за разжигание паники
ответить

Еще в рубрике

В Липецке объединились все крупнейшие политические партии для благого дела
#субботник
34
В Липецке объединились все крупнейшие политические партии для благого дела

сегодня, 14:27

Общество
В Ельце отреставрировали здание императорского училища
#реставрация
8
В Ельце отреставрировали здание императорского училища

сегодня, 13:02

Общество
Спасатели предупредили липчан о сильном ветре и метели
#погода #ветер
9
Спасатели предупредили липчан о сильном ветре и метели

сегодня, 11:59

Общество
В Липецкой области больных китайским вирусом за сутки не зарегистрировано
#коронавирус
29
В Липецкой области больных китайским вирусом за сутки не зарегистрировано

сегодня, 11:33

Общество
Работу кинотеатров в Липецкой области все-таки остановят
#Коронавирус
42
Работу кинотеатров в Липецкой области все-таки остановят

вчера, 19:31

Общество
Сто тысяч рублей – на такую сумму могут оштрафовать за фейки в соцсетях
#фейк #слухи
255
Сто тысяч рублей – на такую сумму могут оштрафовать за фейки в соцсетях

вчера, 16:42

Общество