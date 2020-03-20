Погода в Липецке

15 минут назад

Спасатели предупреждают липчан о гололеде, снеге и сильном ветре

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#штормовое предупреждение #ветер #снег
Спасатели предупреждают липчан о гололеде, снеге и сильном ветре

Сильный снегопад прогнозируется на ночь 22 марта.

Как сообщают в управлении по делам ГО и ЧС, в ближайшие трое суток в Липецке ожидается неустойчивая погода с мокрым снегом. Наиболее серьёзный снегопад прогнозируется в ночь с воскресенья на понедельник. Также возможен сильный ветер, с порывами до 21 метра в секунду. Из-за ночных заморозков на дорогах образуется гололедица.
 
Липчан призывают быть максимально внимательными и осторожными. Пешеходам рекомендуют позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Автомобилистам - выезжать только на «зимних шинах» и соблюдать скоростной режим. При сильном ветре жителей и гостей города просят соблюдать меры предосторожности – не вставать и не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и иными плохо закрепленными конструкциями.
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#штормовое предупреждение #ветер #снег

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