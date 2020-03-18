Происшествия

42 минуты назад

Утром в Липецкой области пожар унес жизни трех человек

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#пожар
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Утром в Липецкой области пожар унес жизни трех человек
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Сегодня утром в деревне Малые Извалы Елецкого района во время пожара в частном доме погибли три человека - мужчина и две женщины. 

По данным Главного управления МЧС по Липецкой области, пожар вспыхнул около семи утра в жилом доме  на улице Садовой. Огонь уничтожил строение полностью. В развалинах дома найдены тела трех человек.

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Возраст погибших и обстоятельства пожара уточняются.
3 1434
#пожар
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Комментарии (3)

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мужчина и две женщины

17 минут назад
(, ха-ха ))) Г-48 опять накосячил? )))) Вроде подправили текст )))))
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Азат

18 минут назад
Что они, спали под укуром?
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(

34 минуты назад
А третий какого пола??
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