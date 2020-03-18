Утром в Липецкой области пожар унес жизни трех человек

Сегодня утром в деревне Малые Извалы Елецкого района во время пожара в частном доме погибли три человека - мужчина и две женщины.По данным Главного управления МЧС по Липецкой области, пожар вспыхнул около семи утра в жилом доме на улице Садовой. Огонь уничтожил строение полностью. В развалинах дома найдены тела трех человек.Возраст погибших и обстоятельства пожара уточняются.