В России
сегодня, 15:24
Двух офицеров полиции Москвы уволили за селфи в морге
Провокационное фото было выявлено управлением собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве.
Руководители полицейских, которые устроили фотосессию с телами в морге, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Фотографию из морга, на которой запечатлен начальник уголовного розыска по столичному району Щукино вместе с подчиненной, руководству главка МВД по Москве передала его жена. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По информации газеты, между сотрудниками полиции начались романтические отношения. Супруга начальника отдела угрозыска обнаружила на его телефоне снимок в морге и заподозрила мужа в измене. Женщина решила отомстить ему и передала фотографию журналистам, а также руководству столичного главка МВД.
Ранее в результате служебной проверки ведомство приняло решение уволить начальника уголовного розыска по району Щукино и его подчиненную. Причиной этого стало фото полицейских на фоне трупов в одном из московских патолого-анатомических учреждений.
Как заявили в МВД, этот поступок порочит честь сотрудников правоохранительных органов. К дисциплинарной ответственности также привлекли их начальство из столичного УВД по СЗАО.
Фотографию из морга, на которой запечатлен начальник уголовного розыска по столичному району Щукино вместе с подчиненной, руководству главка МВД по Москве передала его жена. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По информации газеты, между сотрудниками полиции начались романтические отношения. Супруга начальника отдела угрозыска обнаружила на его телефоне снимок в морге и заподозрила мужа в измене. Женщина решила отомстить ему и передала фотографию журналистам, а также руководству столичного главка МВД.
Ранее в результате служебной проверки ведомство приняло решение уволить начальника уголовного розыска по району Щукино и его подчиненную. Причиной этого стало фото полицейских на фоне трупов в одном из московских патолого-анатомических учреждений.
Как заявили в МВД, этот поступок порочит честь сотрудников правоохранительных органов. К дисциплинарной ответственности также привлекли их начальство из столичного УВД по СЗАО.