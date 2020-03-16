Липецкая область — в ТОП-15 регионов с низким уровнем безработицы

В подготовленном РИА Новости по итогам ноября 2019 года — января 2020 года рейтинге российских регионов по уровню безработицы, Липецкая область оказалась на 13 месте с уровнем безработицы в 3,7%. Регион вошёл в топ-15 субъектов с наиболее благоприятной обстановкой на рынке труда. Безработных в области стало меньше — показатель безработицы понизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,2 процентных пункта.





Москва и Санкт-Петербург показали самые низкие значения по безработице — в обеих столицах она находится на уровне 1,5%. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ с 1,8% и Ханты-Мансийский автономный округ, где безработных 2,3%, а также Московская область (2,6%).



Самая сложная ситуация оказалась на Кавказе: аутсайдерами рейтинга оказались Северная Осетия и Ингушетия с уровнем безработицы 13,6 и 26,3 соответственно. В Чечне и Дагестане безработица составила по 13,5%. Всего уровень безработицы превысил 10% в восьми регионах.



Как отмечается в исследовании, за ноябрь-январь численность рабочей силы в стране составила около 75,6 миллионов человек, из которых безработные — 3,5 миллиона человек. Среди тех, у кого не было работы, 18,5% приходились на молодежь до 25 лет, еще 19% - это те, кому исполнилось 50 лет и старше. Средний возраст безработного — 36,8 лет. На поиск работы приходилось тратить 6,9 месяца, при этом 22,6% нетрудоустроенных искали работу более года. Еще сложнее найти работу жителям сел: искать новое место больше года пришлось почти трети безработных (29,2%).



За ноябрь 2019 — январь 2020 года уровень безработицы снизился в 57 регионах. Еще в пяти ситуация не изменилась, а в 23 — показатели выросли. Годом ранее регионов с положительной динамикой было меньше.



По мнению экспертов РИА Новости, кадровая проблема по-прежнему актуальна, особенно для регионов с низким уровнем развития промышленности. В первой половине 2020 года, вероятно, в среднем по России число нетрудоустроенных граждан не изменится, но в дальнейшем ситуация может обостриться на фоне событий в мировой экономике.



По данным исследования , Липецкая область вошла в число регионов с низким уровнем безработицы с показателем 3,7%. Это ниже среднего значения по стране (4,6%). В среднем на поиск работы в регионе в третьем квартале 2019 года уходило 5,3 месяца, а на 100 вакансий приходится 234 безработных.Москва и Санкт-Петербург показали самые низкие значения по безработице — в обеих столицах она находится на уровне 1,5%. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ с 1,8% и Ханты-Мансийский автономный округ, где безработных 2,3%, а также Московская область (2,6%).Самая сложная ситуация оказалась на Кавказе: аутсайдерами рейтинга оказались Северная Осетия и Ингушетия с уровнем безработицы 13,6 и 26,3 соответственно. В Чечне и Дагестане безработица составила по 13,5%. Всего уровень безработицы превысил 10% в восьми регионах.Как отмечается в исследовании, за ноябрь-январь численность рабочей силы в стране составила около 75,6 миллионов человек, из которых безработные — 3,5 миллиона человек. Среди тех, у кого не было работы, 18,5% приходились на молодежь до 25 лет, еще 19% - это те, кому исполнилось 50 лет и старше. Средний возраст безработного — 36,8 лет. На поиск работы приходилось тратить 6,9 месяца, при этом 22,6% нетрудоустроенных искали работу более года. Еще сложнее найти работу жителям сел: искать новое место больше года пришлось почти трети безработных (29,2%).За ноябрь 2019 — январь 2020 года уровень безработицы снизился в 57 регионах. Еще в пяти ситуация не изменилась, а в 23 — показатели выросли. Годом ранее регионов с положительной динамикой было меньше.По мнению экспертов РИА Новости, кадровая проблема по-прежнему актуальна, особенно для регионов с низким уровнем развития промышленности. В первой половине 2020 года, вероятно, в среднем по России число нетрудоустроенных граждан не изменится, но в дальнейшем ситуация может обостриться на фоне событий в мировой экономике.