Экономика

40 минут назад

Липецкая область — в ТОП-15 регионов с низким уровнем безработицы

15 208
#безработица
Липецкая область — в ТОП-15 регионов с низким уровнем безработицы

В подготовленном РИА Новости по итогам ноября 2019 года — января 2020 года рейтинге российских регионов по уровню безработицы, Липецкая область оказалась на 13 месте с уровнем безработицы в 3,7%. Регион вошёл в топ-15 субъектов с наиболее благоприятной обстановкой на рынке труда. Безработных в области стало меньше — показатель безработицы понизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,2 процентных пункта. 

По данным исследования, Липецкая область вошла в число регионов с низким уровнем безработицы с показателем 3,7%. Это ниже среднего значения по стране (4,6%). В среднем на поиск работы в регионе в третьем квартале 2019 года уходило 5,3 месяца, а на 100 вакансий приходится 234 безработных. 

Москва и Санкт-Петербург показали самые низкие значения по безработице — в обеих столицах она находится на уровне 1,5%. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ с 1,8% и Ханты-Мансийский автономный округ, где безработных 2,3%, а также Московская область (2,6%). 

Самая сложная ситуация оказалась на Кавказе: аутсайдерами рейтинга оказались Северная Осетия и Ингушетия с уровнем безработицы 13,6 и 26,3 соответственно. В Чечне и Дагестане безработица составила по 13,5%. Всего уровень безработицы превысил 10% в восьми регионах. 

Как отмечается в исследовании, за ноябрь-январь численность рабочей силы в стране составила около 75,6 миллионов человек, из которых безработные — 3,5 миллиона человек. Среди тех, у кого не было работы, 18,5% приходились на молодежь до 25 лет, еще 19% - это те, кому исполнилось 50 лет и старше. Средний возраст безработного — 36,8 лет. На поиск работы приходилось тратить 6,9 месяца, при этом 22,6% нетрудоустроенных искали работу более года. Еще сложнее найти работу жителям сел: искать новое место больше года пришлось почти трети безработных (29,2%). 

За ноябрь 2019 — январь 2020 года уровень безработицы снизился в 57 регионах. Еще в пяти ситуация не изменилась, а в 23 — показатели выросли. Годом ранее регионов с положительной динамикой было меньше. 

По мнению экспертов РИА Новости, кадровая проблема по-прежнему актуальна, особенно для регионов с низким уровнем развития промышленности. В первой половине 2020 года, вероятно, в среднем по России число нетрудоустроенных граждан не изменится, но в дальнейшем ситуация может обостриться на фоне событий в мировой экономике. 

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#безработица

Комментарии (15)

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Путину!

7 минут назад
Ну когда ты с дохнешь ,оставишь Россию в покое !?!?.
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Путину

8 минут назад
А король -то ГОЛЫЙ !. Причиндалами сверкает и гремит !.
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Куда ни кинь ВЕЗДЕ

8 минут назад
ТОПЖОП !!!!!!!!!!!! Сейчас за рубль платят 83 евро Спасибо ставропольскому колхознику и ЦАРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Путин- ЦАРЬ

9 минут назад
ГОРОХ-ДУРАК!.
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Просто

10 минут назад
в центре занятости обнулили списки безработных.
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Вячеслав

10 минут назад
Низкая безработица, стрики умирают, а молодеж уезжает! Липецк в 10-ке самых грязных городов России!
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Пенсионер

10 минут назад
А по уровню зарплаты мы наверное приближаемся к Москве и Чукотке ? По уровню цен и налогов точно в перейди России всей .
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Гость

14 минут назад
Вакансии видели в центре занятости населения? Им самим не смешно??!
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1

15 минут назад
Предприятия в Липецкой области как население: смертность выше, чем рождаемость
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Иосиф

16 минут назад
Спасибо великому Пу за всё. Вольдку на царство. Боже царя храни!
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