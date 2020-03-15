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И все-таки «Тулица»! Но финал липецким волейболисткам придётся играть без зрителей
Липецкие волейболистки узнали своего соперника по финальным матчам Высшей лиги.
Липецкие волейболистки вчера узнали своего соперника по финальным матчам Высшей лиги «А». За звание победительниц турнира липчанкам придётся сразится с «Тулицей».
В отличие от «Липецка», который в полуфинале справился с череповецкой «Северянкой» за минимально возможные три матча, «Тулице» и нижегородской «Спарте» для выявления победителя понадобились всё пять встреч. Соперники обменялись домашними победами: сначала «Тулица» выиграла два матча на своей площадке с одинаковым счётом 3:0, затем «спартанки» дома взяли реванш – 3:0 и 3:1.
Решающая игра состоялась в Туле, и получилась гипернапряженной. Чаша весов в партиях колебалась с переменным успехом - 23:25, 25:20, 25:22, 15:25 и в итоге все решалось на тай-брейке, который остался за тульскими девушками – 15:11 и 3:2 в матче.
Финальная серия матчей между «Липецком» и «Тулицей» пройдёт до 3-х побед. Первые два матча состоятся в Липецке 21 и 22 марта, а затем команды переедут в Тулу на игры 28 и, если понадобится, 29 марта. В случае необходимости решающий 5-й матч пройдет в Липецке 4 апреля.
Вот только одна беда – по крайней мере, два матча в Липецке, пройдут без зрителей из-за карантина по коронавирусу. В Липецкой области посещение матчей болельщиками запрещено приказом управления по физической культуре и спорту №74-0, а кроме того Всероссийская федерация волейбола приказала (цитата) «до 29 марта 2020 года все матчи чемпионата России по волейболу проводить без зрителей или ограничить число зрителей в соответствии с распоряжениями региональных органов государственной власти».
Отметим, что вчерашний матч «Тулицы» и «Спарты» прошёл при полных трибунах, что стало одним из факторов победы хозяев.
«Тулицу» не стоит недооценивать. В регулярном чемпионате она стала одной из двух команд наряду со «Спартой», которые смогли обыграть «Липецк» в одном из матчей – тулячки победили – 3:2 и уступили нашей команде – 0:3. В их составе играет темнокожая центральная блокирующая Алена Рохас Орта, в свое время выступавшая за сборную Кубы, а кроме того «Тулица» собрала ключевых игроков из других клубов: Жанну Каськову (Курск), Светлану Суховерхову (Челябинск), Алину Подскальную (Саратов), Анастасию Гречаную (Уфа), Богумилу Бярда (Краснодар). Почти все эти волейболистки имеют опыт Суперлиги. Так что будет жарко!
Эта умница и красавица приедет в Липецк вовсе не для того, чтобы сдаться без боя.
И еще. По регламенту ВФВ, победитель финала Высшей лиги «А» не попадет напрямую в элиту, а получит право сыграть в переходных матчах с 12-й командой Суперлиги.
Фото tulitsa.com, vk.com/tulicafans
владимир