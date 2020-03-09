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Российским водителям прибавят скорости
Скоростной режим на нескольких участках платных дорог «Автодора» повысят в апреле
В 2019 году на ряде федеральных трасс увеличили скоростной лимит: изменения затронули участки в центральной части и на юге России, а также в Сибири. Это следует из данных Федерального дорожного агентства (Росавтодор), сообщает Коммерсант. При этом в 2020 году на новых платных дорогах разрешат разгоняться до 130 км/ч.
На региональных дорогах скоростной режим, наоборот, ужесточат: в Подмосковье почти на 500 участках с 1 апреля движение ограничат знаками 50 км/ч.
Данные Росавтодора об изменении скоростного режима на федеральной сети в 2019 году.
На 44 участках протяженностью 121,4 км после капитального ремонта и реконструкции введена разрешенная скорость 110 км/ч вместо прежних 90 км/ч. В Псковской области изменения произошли на участках трассы Р23 Санкт-Петербург—Невель—граница с Белоруссией (303–305-й км и 317–319-й км), М9 «Балтия» (592–593-й км и 594–599-й км), Р56 Великий Новгород—Псков (129–131-й км), А212 Псков—граница с Эстонией (35–38-й км). В Ставропольском крае до 110 км/ч разрешили разгоняться на участках трассы Р217 «Кавказ» от пересечения с М4 «Дон» до границы с Азербайджаном (213–220-й км, 221–227-й км), в Самарской области — на участках М5 «Урал» Москва—Челябинск (986–996-й км, 1002–1010-й км). В Татарстане на участке трассы А295 Йошкар-Ола—М7 (115–118-й км) скорость подняли с 90 км/ч до 100 км/ч.
На региональных дорогах скоростной режим, наоборот, ужесточат: в Подмосковье почти на 500 участках с 1 апреля движение ограничат знаками 50 км/ч.
Данные Росавтодора об изменении скоростного режима на федеральной сети в 2019 году.
На 44 участках протяженностью 121,4 км после капитального ремонта и реконструкции введена разрешенная скорость 110 км/ч вместо прежних 90 км/ч. В Псковской области изменения произошли на участках трассы Р23 Санкт-Петербург—Невель—граница с Белоруссией (303–305-й км и 317–319-й км), М9 «Балтия» (592–593-й км и 594–599-й км), Р56 Великий Новгород—Псков (129–131-й км), А212 Псков—граница с Эстонией (35–38-й км). В Ставропольском крае до 110 км/ч разрешили разгоняться на участках трассы Р217 «Кавказ» от пересечения с М4 «Дон» до границы с Азербайджаном (213–220-й км, 221–227-й км), в Самарской области — на участках М5 «Урал» Москва—Челябинск (986–996-й км, 1002–1010-й км). В Татарстане на участке трассы А295 Йошкар-Ола—М7 (115–118-й км) скорость подняли с 90 км/ч до 100 км/ч.