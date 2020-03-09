В липецком театре им. Л. Н. Толстого спектакль-долгожитель показали в 150-й раз (ФОТО)

И это не Чехов, и не Островский!

В липецком драматическом театре им. Л. Н. Толстого вчера состоялся свой небольшой юбилей. Детский спектакль «Царевна-Лягушка» был показан в 150-й раз!

Для того чтобы достичь такой солидной отметки, потребовалось более 17 лет. Впервые постановка вышла на сцену 15 декабря 2002 года, и вот теперь в «липецком храме Мельпомены» русская народная сказка про Ивана-царевича и найденную им в болоте возлюбленную – один из самых долгоиграющих спектаклей за всю историю театра.







Правда, особых торжеств по этому поводу устраивать не стали. Многие зрители, которых, к слову, собралось несколько сотен, даже не подозревали, что присутствуют на юбилейном показе. Не объявляли об этом и перед началом спектакля.







Зато после представления артисты в своём узком кругу записали небольшой ролик (в начале нашего видео). За долгое время через «Царёвну-Лягушку» прошли десятки актёров, но один из них – Заслуженный артист России Вячеслав Михеев неизменно играл Царя, а также Бабу-Ягу и вчера вышел в спектакле на сцену в 150 раз.

- Чувства, конечно, праздничные, - заявил GOROD48 артист, - Даже не верится, что мы сыграли спектакль такое количество раз. Не надоело ли 150 раз играть одно и тоже? Спектакль идёт через солидные промежутки времени, поэтому не надоедает. Напротив, играть для детей – это всегда ответственно и приятно.







Вячеслав Михеев

По словам артистов, «Царевну-Лягушку» удерживает на сцене народная любовь. За долгие годы менялся состав труппы, наступали новые времена, но спрос на качественные детские постановки был всегда. В итоге ребятишки, ставшие первыми зрителями спектакля, уже приводят в театр своих детей.







Поздравительный ролик ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого записала режиссёр-постановщик спектакля Елена Оленина, которая давно живёт и работает в Москве.

- Огромная надувная лягушка прыгала потому, что ее за сценой дергал монтировщик Алексей Зуев. Он сам придумал способ и предложил мне, как заставить лягушку скакать. Помню, очень он меня удивил своей творческой находкой. Все горели желанием сделать хороший спектакль, всех вспоминаю с большой благодарностью, - рассказала Оленина.







«Царевна-Лягушка» и дальше продолжит радовать маленьких липецких зрителей. И вполне возможно ее ждут другие юбилеи – например, через много лет 250-й показ…





