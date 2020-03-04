В России

16 минут назад

Аллергиков предупредили о раннем цветении растений

44
#аллергия
Аллергиков предупредили о раннем цветении растений

Людям, страдающим сезонной аллергией на растения, наступившей весной придется нелегко. Из-за аномально теплой зимы еще в феврале, на месяц раньше срока, зацвели ольха и орешник. До конца марта, считают ученые, к ним присоединится и береза, у которой уже набухли почки. Ситуацию может осложнить ранняя и слишком теплая при малочисленных осадках весна. 

Например, береза, которая обычно цветет в конце апреля — начале мая, в этом году из-за аномально теплых температур выпустит сережки на месяц или даже полтора раньше, рассказал «Известиям» доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский. 

Еще в середине февраля начали цвести ольха и лесной орех, хотя обычно это происходит в конце марта — начале апреля. 

Методы лечения аллергии, вызванной ранним цветением, ничем не отличаются от обычной терапии, напомнил вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин. Он подчеркнул, что нельзя заниматься самолечением. Стоит обратиться к специалисту, даже если кажется, что для аллергии еще слишком рано. 
44
#аллергия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Автомобили в России будут оповещать водителя о нарушениях ПДД
Автомобили в России будут оповещать водителя о нарушениях ПДД

20 минут назад

В России
Ректора вуза арестовали по подозрению во взяточничестве
#коррупция #взятка
Ректора вуза арестовали по подозрению во взяточничестве

сегодня, 15:24

В России
Из России запретили вывозить медицинские маски
#коронавирус #спекуляция
Из России запретили вывозить медицинские маски

сегодня, 15:14

В России
Кремль рассказал о «государствообразующем народе»
#Конституция
Кремль рассказал о «государствообразующем народе»

сегодня, 14:52

В России
Воспитанники детского сада отравились крысиным ядом
#крысиный яд #отравление
Воспитанники детского сада отравились крысиным ядом

сегодня, 14:44

В России
Путин оценил реальные доходы россиян
#нефть #доход #экономика
Путин оценил реальные доходы россиян

сегодня, 14:24

В России