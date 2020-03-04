Аллергиков предупредили о раннем цветении растений

Людям, страдающим сезонной аллергией на растения, наступившей весной придется нелегко. Из-за аномально теплой зимы еще в феврале, на месяц раньше срока, зацвели ольха и орешник. До конца марта, считают ученые, к ним присоединится и береза, у которой уже набухли почки. Ситуацию может осложнить ранняя и слишком теплая при малочисленных осадках весна.





Еще в середине февраля начали цвести ольха и лесной орех, хотя обычно это происходит в конце марта — начале апреля.



Методы лечения аллергии, вызванной ранним цветением, ничем не отличаются от обычной терапии, напомнил вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин. Он подчеркнул, что нельзя заниматься самолечением. Стоит обратиться к специалисту, даже если кажется, что для аллергии еще слишком рано.

Например, береза, которая обычно цветет в конце апреля — начале мая, в этом году из-за аномально теплых температур выпустит сережки на месяц или даже полтора раньше, рассказал «Известиям» доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.Еще в середине февраля начали цвести ольха и лесной орех, хотя обычно это происходит в конце марта — начале апреля.Методы лечения аллергии, вызванной ранним цветением, ничем не отличаются от обычной терапии, напомнил вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Юрий Смолкин. Он подчеркнул, что нельзя заниматься самолечением. Стоит обратиться к специалисту, даже если кажется, что для аллергии еще слишком рано.