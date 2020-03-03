Происшествия

сегодня, 13:23

Житель села обматерил главу местной администрации и получил судимость по уголовной статье

15 1396
#оскорбление представителя власти
2
Житель села обматерил главу местной администрации и получил судимость по уголовной статье

Приговором мирового судьи житель Долгоруковского  района признан виновным в публичном оскорблении представителя власти, находящегося при исполнении должностных обязанностей.

- Пьяный обвиняемый возле здания Дома культуры в одном из  сельских поселений публично в нецензурной форме оскорбил главу сельской администрации, - сообщили суть  обвинения в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Действия мужчины квалифицированы по ст. 319 УК РФ («оскорбление представителя власти»). Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.
15 1396
#оскорбление представителя власти
2

Комментарии (15)

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игорь михалыч

1 минуту назад
генеральный директор ЛГЭК педик
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Шапка черная

2 минуты назад
Вождей выбирали. А эти сами себя избирают
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МестныйЯ

4 минуты назад
не туда отписался)))
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МестныйЯ

5 минут назад
А что, у нас уже можно безнаказанно без всякой цели собираться толпами? Собралась толпа студентов незнамо для чего и без всякой цели - и типа для полицаев всё норм? А, ну да - спонсор и организатор тупой толпы ЕдРо. ЕдРо - мы сделаем Вас тупой толпой)))
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александр

7 минут назад
видимо такой представитель власти что народ не выдержал а он у нас терпеливый
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Пенсионер

9 минут назад
Какой он представитель власти ! Путин говорит чт власть у нас народ . А этот у шлёпок просто менеджер выполняющий волю народа . Если власть народ он имеет права материть своего наемного работника . Судья что не признаёт слова Путина ?
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А с уваркиной ЧЕ будет?!

10 минут назад
Она тоже материться !.
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Дмитрий

11 минут назад
Теперь бесплатно поработает на единоросскую власть.
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1

14 минут назад
Ранее вождями племён были самые уважаемые и авторитетные мужчины. Их слово не вызывало сомнений у подответственного ему народу. Позже посты первых лиц стали занимать мужчины умные, рассудительные, стратегические. Их авторитет был неподлинным. Образовывались криминальные группировки из авторитетных лиц, в руках которых была фактическая власть. И только в 21 веке глава администрации стал должностью мальчика для битья в стойке раком. Его бьют не только сельские авторитеты, но и простое население.
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Как этих

51 минуту назад
Воров ещё называть.
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