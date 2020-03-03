сегодня, 13:23
Житель села обматерил главу местной администрации и получил судимость по уголовной статье
Приговором мирового судьи житель Долгоруковского района признан виновным в публичном оскорблении представителя власти, находящегося при исполнении должностных обязанностей.
Действия мужчины квалифицированы по ст. 319 УК РФ («оскорбление представителя власти»). Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.
игорь михалыч
Шапка черная
МестныйЯ
МестныйЯ
александр
Пенсионер
А с уваркиной ЧЕ будет?!
Дмитрий
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Как этих