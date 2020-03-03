Житель села обматерил главу местной администрации и получил судимость по уголовной статье

Приговором мирового судьи житель Долгоруковского района признан виновным в публичном оскорблении представителя власти, находящегося при исполнении должностных обязанностей.

- Пьяный обвиняемый возле здания Дома культуры в одном из сельских поселений публично в нецензурной форме оскорбил главу сельской администрации, - сообщили суть обвинения в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Действия мужчины квалифицированы по ст. 319 УК РФ («оскорбление представителя власти»). Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

