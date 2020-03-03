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Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе
Ранее Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги
Летевший из Новосибирска в Москву пассажирский самолет А320 экстренно приземлился в аэропорту Перми после анонимного сообщения о "минировании", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее появились сообщения, что Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми. После этого, по данным источника, лайнер развернулся на 90 градусов и направился на экстренную посадку в Пермь, продолжая снижаться.
Самолет совершил благополучную посадку.
В пресс-службе пермского аэропорта агентству уточнили, что на борту находятся 114 пассажиров.
Ранее появились сообщения, что Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми. После этого, по данным источника, лайнер развернулся на 90 градусов и направился на экстренную посадку в Пермь, продолжая снижаться.
Самолет совершил благополучную посадку.
В пресс-службе пермского аэропорта агентству уточнили, что на борту находятся 114 пассажиров.