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Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе

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Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе

Ранее Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги

Летевший из Новосибирска в Москву пассажирский самолет А320 экстренно приземлился в аэропорту Перми после анонимного сообщения о "минировании", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее появились сообщения, что Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми. После этого, по данным источника, лайнер развернулся на 90 градусов и направился на экстренную посадку в Пермь, продолжая снижаться.

Самолет совершил благополучную посадку.

В пресс-службе пермского аэропорта агентству уточнили, что на борту находятся 114 пассажиров.
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