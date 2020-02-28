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сегодня, 14:45

У россиянина диагностировали коронавирус

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#коронавирус
У россиянина диагностировали коронавирус

Мужчина находится в Азербайджане.

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб. Оказался болен российский турист, прибывший из Ирана. Туриста поместили в инфекционный блок специального режима, его состояние оценивается как стабильное. Чтобы предотвратить распространение заболевания, эксперты ищут людей, с которыми контактировал инфицированный, уточняет «Лента».

По данным Минздрава Азербайджана, контрольно-пропускные пункты на границе между Азербайджаном и Ираном, где выявлено уже почти 400 зараженных, работают в особом режиме, пишет РБК. Оперативный штаб при кабмине накануне, 27 февраля, сообщил о создании мобильных групп медиков для организации предварительного досмотра лиц, пересекающих границу с Ираном.

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, напоминают «Известия». Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны. Сейчас кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По данным на 28 февраля, от коронавируса в Китае умерли 2 858 человек, за пределами КНР — 70 человек, заболели — 83 385. Выздоровели и были выписаны из больниц 36 тыс. пациентов.
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#коронавирус

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