«ВАЗ» слетел с тамбовской трассы

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 февраля в Липецке на улице Стаханова 29-летний водитель «Фольксвагена» вне пешеходного перехода сбил 40-летнего мужчину. Пешеходу оказали медицинскую помощь и отправили домой.



В Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов 30-летняя женщина не справилась с управлением «ВАЗ-2109» и съехала с дороги. Женщина получила травму.



27 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1034 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 583 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 91 нарушение правил парковки.



Так же было зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



