Происшествия

19 минут назад

«ВАЗ» слетел с тамбовской трассы

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#авария #ДТП
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«ВАЗ» слетел с тамбовской трассы

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 февраля в Липецке на улице Стаханова 29-летний водитель «Фольксвагена» вне пешеходного перехода сбил 40-летнего мужчину. Пешеходу оказали медицинскую помощь и отправили домой.

В Грязинском районе на трассе Орел – Тамбов 30-летняя женщина не справилась с управлением «ВАЗ-2109» и съехала с дороги. Женщина получила травму. 

27 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1034 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 583 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 91 нарушение правил парковки.

Так же было зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

216
#авария #ДТП
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