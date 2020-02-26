Липчанин решил исход важнейшего матча плей-офф в ВХЛ (ФОТО, ВИДЕО)

Шайба Двуреченского принесла победу «Нефтянику» в тяжелой игре в Тольятти.

В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) настала пора решающих матчей плей-офф. И здесь в полный голос заявил о себе воспитанник липецкого хоккея победитель молодёжного чемпионата мира-2010 Никита Двуреченский.

Во втором матче в Тольятти, в котором местная «Лада» встречалась с «Нефтяником» из Альметьевска, именно его шайба во многом стала решающей.





На 9-й минуте «нефтяник» Двуреченский точно бросил со средней дистанции – 0:1, что дало возможность его команде в дальнейшем действовать от обороны и отбиваться от яростных атак хозяев.





Команда Татарстана в итоге выстояла, а за две с небольшим минуты до конца третьего периода провела резкую контратаку «2 в 1», и Ленар Мансуров снял все вопросы о победителе.

Таким образом, «Нефтяник» сумел выполнить задачу-минимум в Тольятти и «зацепить» хотя бы одну игру, счёт в серии стал 1-1 (в первой игре «Лада» была сильнее – 3:2 в овертайме). Теперь серия переезжает в Альметьевск, где пройдут две следующие игры 27 и 28 февраля. Серии в нынешнем сезоне длятся до 4-х побед.





Напомним, что Никита Двуреченский перешёл в «Нефтяник» ближе к завершению регулярного чемпионата ВХЛ, а до этого выступал в Белоруссии. В регулярке он успел провести за команду 7 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. Брали его как раз в качестве усиления перед плей-офф и для борьбы за «Кубок Петрова».







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