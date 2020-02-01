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Чемпион мира из Липецка возвращение в Россию отметил победным голевым пасом (ФОТО, ВИДЕО)

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#Хоккей #Никита Двуреченский
Чемпион мира из Липецка возвращение в Россию отметил победным голевым пасом (ФОТО, ВИДЕО)

Никита Двуреченский провел первый матч за «Нефтяник» в ВХЛ.

Победитель молодежного чемпионата мира-2011 липецкий нападающий Андрей Двуреченский в первом же матче после возвращения в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) отметился победной результативной передачей.

Вчера «Нефтяник» из Альметьевска, в который по ходу сезона перешел Никита, на своем льду обыграл «Сокол» из Красноярска – 2:1.

Двуреченский вышел на лед в третьей тройке нападения вместе с Всеволодом Ястребковым и центрфорвардом Иваном Николишиным, сыном чемпиона мира-1993, отыгравшего десяток лет в НХЛ Андрея Николишина.

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«Звездный час» 28-летнего липчанина наступил на 37-й минуте, когда при счете 1:1 Двуреченский в силовой манере прокатился вдоль борта и сделал наброс на «пятачок», где шайбу в сетку добил Николишин – 2:1. Этот гол и принес победу гостям.

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Радость 3-го звена хозяев. Двуреченский крайний справа

Так же шайбами в этой игре отметились красноярский форвард Владимир Коротков (14-я минута) и игрок хозяев Денис Ляпидус (19-я).

В своем дебютном матче Никита провел на льду 12 минут и 50 секунд, дважды бросил по воротам и завершил матч с показателем полезности «+1».

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Никита отличался заряженностью на ворота

«Нефтяник» занимает 4-е место в Конференции-2 ВХЛ (47 матчей, 61 игру), находясь в зоне плей-офф. Следующий матч он проведет завтра, 2 января, на своей площадке с лидером конференции тюменским «Рубином».

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Напомним, что Двуреченский перешёл в команду Альметьевска из чемпионата Белоруссии, где за сезон успел поиграть за два клуба солигорский «Шахтёр» и гродненский «Неман».

Фото vk.com/oiler_oficial
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#Хоккей #Никита Двуреченский

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