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Четыре дня без проспекта Победы

23 1925
#проспект Победы #реконструкция
2
Четыре дня без проспекта Победы
Липецке четвертый день живет без проспекта Победы. Пробок на улице Папина пока нет.
23 1925
#проспект Победы #реконструкция
2

Комментарии (23)

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увы

1 минуту назад
НУ ЕСЛИ ПРОБОК НЕТ, ТОГДА ЗАЧЕМ ПРОСПЕКТ РАСШИРЯТЬ ДО 6 ПОЛОС !!! ЛОГИКА ГДЕ???
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Егорка

3 минуты назад
rrr, не один) в конце ролика пробка от кольца центрального рынка и достаточно неплохо уходит в глубь. Но Л.у.г.ово.й не может просто взять и предоставить информацию, а тем более с квадриками нужно вложить в нее заказанные положительные эмоции который подчеркиваются легкой музыкой из пресетов редактора))) Даже лучше стало после закрытия победы судя из этого ролика. Редак.ция огорода знает как извращать информацию. Они мастера своего дела. Все с угодой то им, то себе, но точно не объективности.
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Руководство

4 минуты назад
4 дня проспект закрыт, Руководство Руслана1 поехали за новыми квалефецираванными рабочими в Узбекистан, Таджикистан. Старые которые ремонтировал первый участок сбежали, купив себе ишаков и прямым ходом на родину.
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Антисоветчик

5 минут назад
777, там всё будет грустно! до 8 марта , ещё можно кататься, потом всё. Всё станет Единственный выход-это поменять место жительства.
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Автоводитель

10 минут назад
4 дня проспект закрыт, снег вывозили :)
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4 дня проспект закрыт

18 минут назад
А какие работы сделаны за эти 4 дня? Ни одного рабочего не видно.....
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С перепугу

19 минут назад
все рванули в объезд и другие улицы встали ))))
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Черная молния

23 минуты назад
Проблемы начнутся когда закроют выезд с механизаторов. Не ужели нельзя было поделить на два этапа расширение в этом году. Первый от площади Победы до улицы механизаторов. Второй этап улица Механизаторов до кольца перед Автовокзалом. Подумайте пока не поздно.
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ded

24 минуты назад
пробок нет .. ну в одну сторону нет ))
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катя

25 минут назад
да, на папина не было пробок, зато на всех остальных были
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