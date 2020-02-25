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Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

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Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Контракт планируется заключить до конца марта

Стоимость трассы из Краснодара к Крымскому мосту оценивается почти в 100 млрд рублей, сообщают «АиФ».

Управление федеральных автодорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали. На дорогу длиной 68 километров из федерального бюджета выделят 59 млрд рублей. Контракт планируется заключить до конца марта. Общая протяженность трассы составит 119 километров.

Планируется, что новая автомагистраль станет главной дорогой Краснодарского края. Первый участок пройдет от развязки Краснодар - Керчь и Новороссийск - Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289.
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