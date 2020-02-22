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Атлантический циклон принесет в Липецкую область снег и дождь

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#снег #дождь
Атлантический циклон принесет в Липецкую область снег и дождь

23 февраля через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт Атлантического циклона - при порывистом ветре повсеместно ожидаются осадки: преимущественно мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололёд. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 7-8 градусов выше нормы.

Как сообщает Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег и мокрый снег, днём умеренные мокрый снег и дождь, гололёд, налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/сек, временами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днём будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём умеренные мокрый снег и дождь. Температура ночью от нуля до 2 градусов мороза, днём от нуля до 2 градусов тепла.

23 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году - 3 градуса тепла, самым холодным за историю метеонаблюдений он был в 1945 году - 32 градуса мороза.
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#снег #дождь

Комментарии (4)

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металлург

18 минут назад
Главхолод, Еще один дебил пернул!
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металлург

19 минут назад
Гозис, С дуба рухнул что-ли?
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Главхолод

20 минут назад
Лучше бы снега навалила, да морозы сибирские ударили под 50!
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Гозис

23 минуты назад
Морозы нужны под 40
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