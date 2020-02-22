сегодня, 17:28
Атлантический циклон принесет в Липецкую область снег и дождь
23 февраля через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт Атлантического циклона - при порывистом ветре повсеместно ожидаются осадки: преимущественно мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололёд. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 7-8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём умеренные мокрый снег и дождь. Температура ночью от нуля до 2 градусов мороза, днём от нуля до 2 градусов тепла.
23 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году - 3 градуса тепла, самым холодным за историю метеонаблюдений он был в 1945 году - 32 градуса мороза.
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