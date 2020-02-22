В Липецкой области заготовили снег

Сугробы нужны для подготовки посадочного материала.

В лесничествах Липецкой области заготовлены снежные кучи, сообщает региональное управление лесного хозяйства. Работы по созданию холодильников традиционно выполняют в конце зимы до наступления оттепелей.



- Пока позволяет погода и необходимое количество снега в наших лесах в сжатые сроки в лесничествах проводится сгребание снега в большие кучи. Нынешняя зима с самого своего начала была скудна на снегопады, а в январе и феврале выпало незначительное количество снега. Небольшой снежный покров все-таки позволил работникам лесхозов провести заготовку снежных куч для обустройства временных холодильников для стратификации семян и хранения посадочного материала, - отметили в управлении лесного хозяйства администрации Липецкой области.



Стратификация в снегу - распространенный метод подготовки семян для высевания в питомниках Липецкой области. Скоро будет проведено снегование 255 кг семян сосны для дальнейшего стимулирования массового прорастания семян и повышения их всхожести.