Общество

23 минуты назад

В Липецкой области заготовили снег

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#снег #семена #лес
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В Липецкой области заготовили снег

Сугробы нужны для подготовки посадочного материала.

В лесничествах Липецкой области заготовлены снежные кучи, сообщает региональное управление лесного хозяйства. Работы по созданию холодильников традиционно выполняют в конце зимы до наступления оттепелей.

- Пока позволяет погода и необходимое количество снега в наших лесах в сжатые сроки в лесничествах проводится сгребание снега в большие кучи. Нынешняя зима с самого своего начала была скудна на снегопады, а в январе и феврале выпало незначительное количество снега. Небольшой снежный покров все-таки позволил работникам лесхозов провести заготовку снежных куч для обустройства временных холодильников для стратификации семян и хранения посадочного материала, - отметили в управлении лесного хозяйства администрации Липецкой области.

Стратификация в снегу - распространенный метод подготовки семян для высевания в питомниках Липецкой области. Скоро будет проведено снегование 255 кг семян сосны для дальнейшего стимулирования массового прорастания семян и повышения их всхожести.
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#снег #семена #лес
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Комментарии (2)

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Хитрый

50 секунд назад
Как можно в этом снегу с города делать страфикацию там химии и соли сколько бездари лучше бы льда напилили! Где вас учили и как вы пришли в лесхоз (по решению суда) последнее все сгорит в этом снегу!
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Сергей 13

19 минут назад
С Белана навозили?
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