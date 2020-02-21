Общество

45 минут назад

Посол Эфиопии обсудил с липецкими предпринимателями поставки кофе

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#инвестиции
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Посол Эфиопии обсудил с липецкими предпринимателями поставки кофе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии господин Алемайеху Тегену посещает Липецкую область. Визит организован управлением инвестиций и инноваций Липецкой области. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, посол встретился с представителями предпринимательского сообщества региона. Обсуждались перспективы сотрудничества в области поставок продукции липецкого производства, в том числе металлов, в Эфиопию. Как отметил Алемайеху Тегену, предприниматели Эфиопии заинтересованы в налаживании поставок кофе. Вопросы взаимодействия в этой сфере господин посол обсудил с руководством ООО «Липецкая кофейная компания» во время посещения предприятия.

Первым шагом в установлении взаимодействия Липецкой области и Эфиопии стал визит региональных предпринимателей в Аддис-Абебу и участие в выставке Addis Interfood, организованное Центром поддержки экспорта Липецкой области в конце прошлого года. Липецкие производители удобрений и средств защиты растений, промышленных смазок, автомобильных масел и электротехнической продукции установили прямые контакты с потенциальными партнерами из Эфиопии.

фото пресс-службы администрации Липецкой области.

1 468
#инвестиции
1

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Послание Послу Эфиопии.

15 минут назад
Арабику гони!
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