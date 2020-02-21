45 минут назад
Посол Эфиопии обсудил с липецкими предпринимателями поставки кофе
Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопии господин Алемайеху Тегену посещает Липецкую область. Визит организован управлением инвестиций и инноваций Липецкой области.
Первым шагом в установлении взаимодействия Липецкой области и Эфиопии стал визит региональных предпринимателей в Аддис-Абебу и участие в выставке Addis Interfood, организованное Центром поддержки экспорта Липецкой области в конце прошлого года. Липецкие производители удобрений и средств защиты растений, промышленных смазок, автомобильных масел и электротехнической продукции установили прямые контакты с потенциальными партнерами из Эфиопии.
фото пресс-службы администрации Липецкой области.
Послание Послу Эфиопии.