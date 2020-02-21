Происшествия
57 минут назад
Жильцы пятиэтажки на Механизаторов рассказали прокурору о гаражном алкомагазине
Жильцы дома №3 по улице Механизаторов пожаловались в прокуратуру Октябрьского района Липецка на нелегальную торговлю алкоголем. Выездная проверка прокуратуры обнаружила в переоборудованном гараже несколько ящиков спиртного.
- В гараже, оборудованном под торговый павильон, найдено около 150 бутылок алкогольной продукции различного объема без маркировки, а также белорусские сигареты без акцизных марок, - рассказали об итогах проверки в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Спиртное и сигареты из гаража изъяты.
- По результатам проверки готовится комплекс мер, направленных на привлечение виновных к установленной законом ответственности, - добавили в прокуратуре.
- В гараже, оборудованном под торговый павильон, найдено около 150 бутылок алкогольной продукции различного объема без маркировки, а также белорусские сигареты без акцизных марок, - рассказали об итогах проверки в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Спиртное и сигареты из гаража изъяты.
- По результатам проверки готовится комплекс мер, направленных на привлечение виновных к установленной законом ответственности, - добавили в прокуратуре.
скоро и в Липецке !
Участковый !
жители
Енот
Барсук
Енот