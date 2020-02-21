Происшествия

57 минут назад

Жильцы пятиэтажки на Механизаторов рассказали прокурору о гаражном алкомагазине

6 678
#алкоголь
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Жильцы пятиэтажки на Механизаторов рассказали прокурору о гаражном алкомагазине
Жильцы дома №3 по улице Механизаторов пожаловались в прокуратуру Октябрьского района Липецка на нелегальную торговлю алкоголем. Выездная проверка прокуратуры обнаружила в переоборудованном гараже несколько ящиков спиртного. 

- В гараже, оборудованном под торговый павильон, найдено около 150 бутылок алкогольной продукции различного объема без маркировки, а также белорусские сигареты без акцизных марок, - рассказали об итогах проверки в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. 

Спиртное и сигареты из гаража изъяты. 

- По результатам проверки готовится комплекс мер, направленных на привлечение виновных к установленной законом ответственности, - добавили в прокуратуре.
6 678
#алкоголь
2

Комментарии (6)

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скоро и в Липецке !

9 минут назад
В Саратовской области бывший сотрудник полиции в очередной раз осужден за взяточничество.Бывший замначальник отдела полиции, который «крышевал» торговую точку, осужден еще за один эпизод взяточничества
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Участковый !

10 минут назад
А Я ЧЁ ?
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жители

16 минут назад
прикройте точку С Тяньшанского 40
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Енот

18 минут назад
надо больше открывать всяких пивнух,где качественное и недорогое пиво
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Барсук

20 минут назад
Я б сказал, масштабный алкоголизм! По всей России.
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Енот

28 минут назад
сигареты и алкоголь -это запас для личного использования,фактов продажи ведь не было
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