сегодня, 15:34
35-летний рецидивист освободился из колонии и совершил вооруженный разбой в Грязях
15 февраля из кассы магазина на улице Менделеева в Грязях вооруженный ножом мужчина забрал выручку. Оказалось, что преступник совершил разбой черезе несколько дней после освобождения из колонии.
Подозреваемого в разбое оперативники уголовного розыска отыскали при содействии сотрудников УФСИН России по Липецкой области. Оказалось, что неоднократно судимый 35-летний уроженец Свердловской области только несколько дней назад освободился из колонии.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы.
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Перри Мейсон
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