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35-летний рецидивист освободился из колонии и совершил вооруженный разбой в Грязях

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#разбой
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35-летний рецидивист освободился из колонии и совершил вооруженный разбой в Грязях

15 февраля из кассы магазина на улице Менделеева в Грязях вооруженный ножом мужчина забрал выручку. Оказалось, что преступник совершил разбой черезе несколько дней после освобождения из колонии.

«15 февраля в 19.45 в магазин на улице Менделеева в Грязях ворвался неизвестный мужчина с ножом в руках. Под угрозой применения оружия, мужчина заставил 47-летнюю продавщицу достать из кассы и передать ему 17 000 рублей, после чего преступник скрылся, прихватив блок сигарет», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Подозреваемого в разбое оперативники уголовного розыска отыскали при содействии сотрудников УФСИН России по Липецкой области. Оказалось,  что неоднократно судимый 35-летний уроженец Свердловской области только несколько дней назад освободился из колонии. 

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы. 

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#разбой
2

Комментарии (7)

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Гоп стоп

10 минут назад
мы подошли из-за угла...
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Перри Мейсон

41 минуту назад
БРЕДИК был
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МИРОТВОРЕЦ

48 минут назад
украл выпил в турьму
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Чил_аут

49 минут назад
Романтик одним словом
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гость"я

54 минуты назад
Зачем таких вообще сажают? Расстреливать их надо, а не сажать!
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ИК-3

58 минут назад
Четвёрка в ожидании.
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гость

сегодня, 15:55
Расстрелять...
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