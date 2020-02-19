35-летний рецидивист освободился из колонии и совершил вооруженный разбой в Грязях

15 февраля из кассы магазина на улице Менделеева в Грязях вооруженный ножом мужчина забрал выручку. Оказалось, что преступник совершил разбой черезе несколько дней после освобождения из колонии.

«15 февраля в 19.45 в магазин на улице Менделеева в Грязях ворвался неизвестный мужчина с ножом в руках. Под угрозой применения оружия, мужчина заставил 47-летнюю продавщицу достать из кассы и передать ему 17 000 рублей, после чего преступник скрылся, прихватив блок сигарет», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Подозреваемого в разбое оперативники уголовного розыска отыскали при содействии сотрудников УФСИН России по Липецкой области. Оказалось, что неоднократно судимый 35-летний уроженец Свердловской области только несколько дней назад освободился из колонии.



Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы.



