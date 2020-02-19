Липецкие таможенники задержали запрещенные таблетки

Липецкие таможенники задержали посылку из Казахстана с запрещенными таблетками для похудения.



Сотрудники оперативно-розыскного отделения Липецкой таможни задержали капсулы для похудения, которые содержали запрещённое к ввозу на территорию России сильнодействующее вещество — сибутамин. Сибутрамин – это действующее вещество препаратов для снижения аппетита. Это лекарственное средство относится к сильнодействующим, поэтому назначается только врачом и принимается под его контролем. У него нет прямого наркотического действия, но особенностью является привыкание, а также он провоцирует развитие тяжелых побочных реакций.



Капсулы пытались переправить в международном почтовом отправлении в адрес жительницы Липецкой области из республики Казахстан. Таможенники задержали женщину, когда она получала свою посылку.



«В отправлении находились 102 капсулы для похудения, содержащие сильнодействующее вещество – сибутрамин, ввоз которого в Российскую Федерацию запрещен, - сообщил и.о. заместителя начальника Липецкой таможни Андрей Азовцев. - Липецкой таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…» Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей».



