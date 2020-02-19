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сегодня, 12:56

Липецкие таможенники задержали запрещенные таблетки

7 995
#таможня
Липецкие таможенники задержали запрещенные таблетки

Липецкие таможенники задержали посылку из Казахстана с запрещенными таблетками для похудения.

Сотрудники оперативно-розыскного отделения Липецкой таможни задержали капсулы для похудения, которые содержали  запрещённое к ввозу на территорию России сильнодействующее вещество — сибутамин. Сибутрамин – это действующее вещество препаратов для снижения аппетита. Это лекарственное средство относится к сильнодействующим, поэтому назначается только врачом и принимается под его контролем. У него нет прямого наркотического действия, но особенностью является привыкание, а также он провоцирует развитие тяжелых побочных реакций. 

Капсулы пытались переправить в международном почтовом отправлении в адрес жительницы Липецкой области из республики Казахстан. Таможенники задержали женщину, когда она получала свою посылку. 

«В отправлении находились 102 капсулы для похудения, содержащие сильнодействующее вещество – сибутрамин, ввоз которого в Российскую Федерацию запрещен, - сообщил и.о. заместителя начальника Липецкой таможни Андрей Азовцев. - Липецкой таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…» Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей».

7 995
#таможня

Комментарии (7)

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444

24 минуты назад
Едерасты сами жрать будут паразиты
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Житель

34 минуты назад
А им не нужно чтобы мы х у д е л и
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Житель

35 минут назад
А им не нужно чтобы * ,
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Житель

52 минуты назад
Значит хорошие таблетки раз запретили едерасты
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SiruQ

59 минут назад
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поручик Ржевский

сегодня, 13:08
Я что-то не понял, если препарат может быть назначен врачом, то почему в РФ запрещён его ввоз, а если человек в нём нуждается, врач его прописал? В Казахстан, что ли, лечиться ехать и врача с собой везти, раз лечение только под наблюдением врача? А уж законодательство наше-это просто песня, приравняли капсулы для * к взрывчатке.
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Н.В.

сегодня, 13:06
Теперь точно похудеет.
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