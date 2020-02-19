Общество

сегодня, 11:29

Комитет областного Совета поддержал кандидатуру Александра Бабанова на пост бизнес-омбудсмена

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#бизнес-омбудсмен
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Комитет областного Совета поддержал кандидатуру Александра Бабанова на пост бизнес-омбудсмена

Сегодня комитет по экономике областного Совета депутатов поддержал кандидатуру Александра Бабанова на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области. Александр Бабанов - единственный соискатель этой должности, его кандидатуру выдвинул глава региона Игорь Артамонов. 

Александру Бабанову 55 лет. Окончил Липецкий политехнический институт, получив квалификацию инженера-металлурга, и Московский Всероссийский заочный финансово-экономический институт - экономист. Имеет ученую степень кандидата технических наук, автор 10 патентов. Работал на инженерных должностях Липецкого тракторного завода, являлся научным сотрудником научно-исследовательского сектора кафедры «Сварочное производство» Липецкого политехнического института. Сейчас директор ООО НПП «Валок-Чугун».   

- В соответствии с действующим законодательством мнение о кандидате могли высказать общественные объединения предпринимателей. Александра Бабанова поддержали Липецкая торгово-промышленная палата, ЛРО «Опора России», ЛРО «Деловая Россия», а также «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области», - сообщили в пресс-службе областного Совета.  

27 февраля кандидатуру Александра Бабанова рассмотрит сессия областного Совета. Если депутаты проголосуют за Александра Бабанова, то его кандидатура будет направлена на согласование федеральному Уполномоченному по защите прав предпринимателей. 

Напомним, что кресло бизнес-омбудсмена остается пустым с весны прошлого года. Ни один из выдвигавшихся на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей кандидатов, в том числе бывший вице-губернатор Юрий Божко, не смог пройти все необходимые согласования.
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#бизнес-омбудсмен
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Комментарии (5)

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12 минут назад
Кресло было пустым год и ничего не произошло. Если предпригтмателям нужен такой чиновник так сами и должны его избирать и содержать. И при чем здесь облсовет и областной бюджет.
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Странный выбор

13 минут назад
Возможно, он хороший инженер, изобретатель и человек прекрасный, но для защиты прав и интересов бизнесменов нужно иметь опыт и юридическое образование.
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Я в шоке!

16 минут назад
Да неужели непонятно?! Бизнес-омбудсмена должны избрать БИЗНЕСМЕНЫ! Причем здесь главы, депутаты и прочие пустозвоны и словоблуды?!!! Это должен быть человек, которому доверяют в бизнессообществе, а не номенклатурный хорёк.
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ОмбудсВУМЕН Ираида Тихонова

22 минуты назад
ну может хоть этот получит такую же синекуру как у меня
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поручик Ржевский

48 минут назад
Только в Липецке-бизнеса нет, бизнес-омбудсмен есть. Главное, слово модное, в ногу со временем идём.
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