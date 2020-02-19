сегодня, 11:29
Комитет областного Совета поддержал кандидатуру Александра Бабанова на пост бизнес-омбудсмена
Сегодня комитет по экономике областного Совета депутатов поддержал кандидатуру Александра Бабанова на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области. Александр Бабанов - единственный соискатель этой должности, его кандидатуру выдвинул глава региона Игорь Артамонов.
- В соответствии с действующим законодательством мнение о кандидате могли высказать общественные объединения предпринимателей. Александра Бабанова поддержали Липецкая торгово-промышленная палата, ЛРО «Опора России», ЛРО «Деловая Россия», а также «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области», - сообщили в пресс-службе областного Совета.
27 февраля кандидатуру Александра Бабанова рассмотрит сессия областного Совета. Если депутаты проголосуют за Александра Бабанова, то его кандидатура будет направлена на согласование федеральному Уполномоченному по защите прав предпринимателей.
Напомним, что кресло бизнес-омбудсмена остается пустым с весны прошлого года. Ни один из выдвигавшихся на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей кандидатов, в том числе бывший вице-губернатор Юрий Божко, не смог пройти все необходимые согласования.
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