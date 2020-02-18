Устроивший резню в московском храме липчанин арестован на 2 месяца

Сегодня Таганский суд Москвы избрал меру пресечения для Ефима Ефимова, набросившегося с ножом на служителей церкви Николая чудотворца на Бакунинской улице столицы

Напомним, утром 16 февраля строительный рабочий Ефим Ефимов, житель Липецка, работающий в Москве, ворвался в храм во время утренней службы, зашел в алтарь, где нанес ножевые ранения двум пономарям.26-летнего Ефима Ефимова задержали помощники священника там же, в алтаре, и сдали в руки полиции.Свои действия Ефим Ефимов объяснял по-разному. После задержания он сообщил полицейским, что его «не устраивает лицемерие», затем стал называть причиной нападения то, что он «встал не с той ноги» или просто «психанул». При осмотре полицейские нашли у него пакетик с травой похожей на марихуану, что позже подтвердила экспертиза. Также Ефимов признался, что накануне нападения на помощников священника выпивал.Родители Ефима удивились произошедшему. СМИ мама Ефима сообщила, что сын не судим, не наблюдался у психиатра, тихий и даже застенчивый парень. Накануне Ефим звонил домой, мама сообщила ему, что ложится на операцию и попросила помолиться за ее здоровье в церкви, поставить свечку. Ефим вместо этого устроил в храме резню.Ефиму Ефимову предъявлено обвинение в хулиганстве и нанесении побоев. Таганский суд Москвы сегодня избрал мерой пресечения Ефимову - заключение под стражу на время расследования, на 2 месяца.Как сообщает корреспондент GOROD48 из зала суда, Ефим не возражал против заключения под стражу.На суде также присутствовали родители Ефимова. От общения с прессой они отказались. Во время судебного заседания мама подбадривала Ефима: "Держись, сЫночка, все будет хорошо. Держись, мы с тобой".