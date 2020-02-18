Происшествия

27 минут назад

Устроивший резню в московском храме липчанин арестован на 2 месяца

10 449
#нападение #священник #порезал #Ефимов
Устроивший резню в московском храме липчанин арестован на 2 месяца

Сегодня Таганский суд Москвы избрал меру пресечения для Ефима Ефимова, набросившегося с ножом на служителей церкви Николая чудотворца  на Бакунинской улице столицы

Напомним, утром 16 февраля строительный рабочий Ефим Ефимов, житель Липецка, работающий в Москве, ворвался в храм во время утренней службы, зашел в алтарь, где нанес ножевые ранения двум пономарям.
26-летнего Ефима Ефимова задержали помощники священника там же, в алтаре, и сдали в руки полиции.

Свои действия Ефим Ефимов объяснял по-разному. После задержания он сообщил полицейским, что его «не устраивает лицемерие», затем стал называть причиной нападения то, что он «встал не с той ноги» или просто «психанул». При осмотре полицейские нашли у него пакетик с травой похожей на марихуану, что позже подтвердила экспертиза. Также Ефимов признался, что накануне нападения на помощников священника выпивал.

Родители Ефима удивились произошедшему. СМИ мама Ефима сообщила, что сын не судим, не наблюдался у психиатра, тихий и даже застенчивый парень. Накануне Ефим звонил домой, мама сообщила ему, что ложится на операцию и попросила помолиться за ее здоровье в церкви, поставить свечку. Ефим вместо этого устроил в храме резню.

Ефиму Ефимову предъявлено обвинение в хулиганстве и нанесении побоев. Таганский суд Москвы сегодня избрал мерой пресечения Ефимову - заключение под стражу на время расследования, на 2 месяца.

d76eba67-c1d1-4bcc-8aab-333936e1a684.jpg+2020-02-18-15.06.09.jpg

Как сообщает корреспондент GOROD48 из зала суда, Ефим не возражал против заключения под стражу.

be0cc330-7b7d-4610-9911-021f5b2e0a4e.jpg+2020-02-18-15.06.09.jpg

На суде также присутствовали родители Ефимова. От общения с прессой они отказались. Во время судебного заседания мама подбадривала Ефима: "Держись, сЫночка, все будет хорошо. Держись, мы с тобой".

3ea62191-ff95-40d5-962c-a3c9ee23b344.jpg+2020-02-18-15.06.09.jpg
Мама Ефима Ефимова отказалась от общения с прессой
10 449
#нападение #священник #порезал #Ефимов

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

2 минуты назад
Да не злой, я. Просто отчанье.. От дорогих россиян
ответить

Судья

3 минуты назад
Таких наказывать надо пожизненном сроком, или вообще смертной казнью, чтобы не повадно было другим совершать такие ужасные преступления!
ответить

Гость

5 минут назад
Хотя.. Золото попов его ослепило.. Бесы))
ответить

Гость

8 минут назад
В психболницу.. Это общее мнение
ответить

Гость

9 минут назад
Когда я, от армии косил, я узрел свет.. В * точка
ответить

Это Липецк

11 минут назад
Это пацаны которые вначале исполняют, только потом думают!!!!
ответить

Гость

11 минут назад
Именно, в дом жёлтой скорби, и все.. Лет так на 6.. Тюрьма слишком мягко
ответить

Гость

13 минут назад
Люди без башки и тормозов.. В психушку его нужно одать на опыты! Пусть узреет свет
ответить

Главврач Плёхи

16 минут назад
Давайте его лучше к нам, в психбольницу Плеханова. Мы на нём будем испытывать самые новейшие лекарства от бешенства. Гарантируем выздоровления 100%!!!
ответить

Гость

17 минут назад
Вообще-то он говорил, покайтесь грешники))
ответить

Еще в рубрике

Уроженец Тамбовской области изуродовал лопатой автомобиль такси и избил водителя
#порча имущества #избиение
9
Уроженец Тамбовской области изуродовал лопатой автомобиль такси и избил водителя

сегодня, 12:57

Происшествия
Полицейские просят помощи в розыске 49-летнего мужчины
#розыск
6
Полицейские просят помощи в розыске 49-летнего мужчины

сегодня, 11:52

Происшествия
Липецкого школьника пришлось доставать из лога спасателям
#ГО и ЧС #спасение #дети
6
Липецкого школьника пришлось доставать из лога спасателям

сегодня, 11:44

Происшествия
На улице Звездной дерево упало на провода
#ветер
3
На улице Звездной дерево упало на провода

сегодня, 11:19

Происшествия
Драка возле «Дров» вылилась в уголовное дело
#драка #суд #бар
10
Драка возле «Дров» вылилась в уголовное дело

сегодня, 10:27

Происшествия
Липчанин объяснил резню в храме: «Не с той ноги встал»
#нападение #храм
29
Липчанин объяснил резню в храме: «Не с той ноги встал»

сегодня, 09:32

Происшествия